英媒引述消息報道，外相祁湛明正與中方協調下月底訪華，尋求穩定與華關係。保守黨前黨魁施志安警告，堅持訪華將激起黨內強烈反彈，對國家利益構成嚴重威脅，政界甚至傳出有部長級官員準備辭職抗議。此等盲目反華的識見就連當酒樓部長也是過於高攀，首相辛偉誠應對他們好行夾唔送。

正如辛偉誠的發言人表示，參與國際事務是祁湛明的工作，外交部會循正常方式推動相關工作，更指英方對華立場與盟友的立場一致，亦知悉美國國務卿布林肯的北京之行。這便是了，英國政客要不要也大反特反亟欲訪華的美國呢？要不要敦促英國政府立即與美國割席？

英國也好，美國也罷，不論派出官員訪華抑或尋求與北京對話，為的俱是自家利益，旨在謀求與華貿易。辛偉誠政府亦不例外，英國政客大肆反對是對國家利益構成嚴重威脅。最怕英國一旦自行放棄這口貿易大餅，山姆大叔會像之前挑動澳洲莫里森政府反華，繼而二話不說吞下澳洲人吐出來那口肥缺般，吞掉了英國人那一份。

辛偉誠能從老美反華魔笛中覺醒，尋求與華建立穩定關係，可見他並非前首相貝理雅之流。貝氏聽任美國呼召，不理國內反對，堅持出兵伊拉克，被現代社會研究學者哈貝馬斯譏為「尼伯龍根式忠誠」，即對某人或某項事業投以絕對的、不存在質疑的、過分的和可能帶來災難性後果的忠誠。

辛偉誠看到中國被渲染成滿帶威脅性，再比對美國被自家機密文件踢爆竊聽盟友，看看被打荷包的澳洲，應繼續按老美意思瞎反華，還是像老美般「口裏說不，身體卻很誠實」？印度裔的他想必讀過泰戈爾，體會到「我們把世界看錯了，反說它欺騙我們」。訪華必須提速提效，以免老美只吃剩些雞肋。