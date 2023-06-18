在美國全面加大對華戰略打壓的格局下，「亞洲版北約」已成為遏制中國崛起能否成事的一大關鍵。但觀乎其他國家的反應，除了法國率先表態反對北約在日本開設亞洲首個聯絡處，印度和柬埔寨也對北約亞太化趨勢表示擔憂，顯示拜登政府要構建亞洲版北約並不容易。

美國的歐洲盟友有以上態度並不奇怪。當年它們和美國聯手組成北約這個軍事集團組織，旨在針對身邊真實存在的敵人──蘇聯。一旦任何成員國和蘇聯爆發戰爭，其他國家就可以合力支援。反觀中國，與歐洲距離遙遠，又沒有直接挑戰歐洲的核心利益，正常的歐洲國家都無意為了實現美國一國之私利而捲入中美之間的紛爭，令本國士兵無端傷亡。

至於亞洲尤其是東南亞，地域遼闊，國家眾多，各國的政治、經濟大相逕庭。雖然部分國家與中國有領海衝突，但往往是衝突之中又有利益合作。而亞洲版北約最大的前提條件是要有一個明確的敵人，這種帶有非友即敵的冷戰思維的軍事組織，顯然不符合亞洲文化。

所以，許多東南亞國家縱使近年成為各大國拉攏的對象，仍然堅持採用對沖的避險外交政策。大家都通過在安全上依靠美國，經濟上靠攏中國，與中美皆保持友好關係，既不得罪任何一方，也不完全扈從於任何一方，以獲取最大的國家利益。這方面最佳的例子是菲律賓、新加坡，他們和美國有軍事合作協議，但又能和中國保持關係。

大部分亞洲國家都明白，一旦加入亞洲版北約，就有如打開潘朵拉盒子，加快區內軍備競賽，帶來各種災難。從目前形勢判斷，最熱衷亞洲版北約的只有台灣和日本，亞洲版北約很難成形。