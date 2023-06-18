中國外交部日前正式宣布，經中美雙方商定後，美國國務卿布林肯將於本月18日訪問中國兩天。「商定」這個字眼，說明我國的態度，仍然是一個比較保持距離、觀望的態度。

事實上，自美國國會眾議院前議長佩洛西竄訪台灣，「流浪氣球」事件誣衊中國收集美國情報，再加上美國繼續利用香港、台灣和南海問題挑戰中國紅線，在俄烏衝突上小動作不斷，中美關係跌至冰點。美國國內除了少數理性人士外，朝野兩黨利用相關媒體「認知作戰」下，差不多也形成共識，對中國實施從科技、經濟到國際政治全方位打壓，以保住美國的霸權地位。正是「話不投機半句多」。

美國一方面叩門「尋求對話」，但另一方面繼續小動作多多，三朝兩日就來個無厘頭式指控，最近的一次就是說中國在古巴營運升級情報基地以搜集美國情報。由此看來，筆者認為布林肯來華是姿態多於實際，旨在向西方世界宣示已盡力尋求與中國溝通，外交上裝作好人；同時亦可能在訪華期間向中國展示強硬立場，打「中國牌」為民主黨在美國國內選舉造勢。

其實，中美雙方都心知肚明，這次布林肯訪華不會帶來任何實質性突破，至多就是重新連線，然後各說各話。所謂「管控分歧」，就是不至於鬥爭形勢失控，但距離關係真正緩和，仍然有很遠的距離。當然，我們也不可能抹殺一切的可能，事實上「和則利，鬥則傷」，這是一個很顯淺的道理，特別是中美兩國也在經濟恢復的道路上，如果能夠減少一些國際政治的阻力，重新回到相對自由的貿易往來上，對雙方以至全球經濟來說一定是好事。

美國兩大創科巨企的代表人物，包括特斯拉的馬斯克和微軟的蓋茨，最近先後訪問中國，其中蓋茨更獲得國家主席習近平接見。馬斯克和蓋茨都看重中國巨大的科技實力和市場潛力，會繼續增加對華投資，加強在高增值生產、人工智能、藥物研發等多方面合作。這再次印證了古語「君子坦蕩蕩，小人長戚戚」，有實力、有自信的君子看到中國的機遇，坦誠溝通；欠缺自信和實力，只在乎短期利益、零和利益的小人，就總會小動作多多。

正如外交部發言人汪文斌所指出，美方不要幻想從實力地位出發和中國打交道。中國有的是戰略定力和韌性，已展開新一輪的合縱連橫策略，在中東地區已取得明顯成效，今年8月的金磚國家峰會又將會是一個關注點，中國堅持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，得到愈來愈多的國家認同，有近20個國家有意加入金磚國家，交易時使用該國貨幣結算，甚至探討創建新貨幣形式的可能，逐步「去美元化」，擺脫受制於美國的枷鎖。

「朋友來了有好酒，豺狼來了有獵槍」，且看布林肯的態度吧。