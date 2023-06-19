功夫茶：衣食住行統統加　生活質素梗係差

尋日係父親節，各位孝子賢孫有冇陪吓爸爸行吓街、飲吓茶，好好慶祝一番呢？有冇發現，雖然好多商舖都做緊優惠，但啲價錢依然好乸脷；就算係報答父親養育之恩，或多或少都覺得有啲肉赤呢！無他嘅，家陣香港經濟不景、百物騰貴，之但係好多公司為咗生存，仍然繼續加價，結果你加我又加，掀起一陣加風席捲全港；即使打工仔好彩啲，有得加人工，七除八扣之下，環境依然冇改善，仲係咁惡頂！

想話要改善環境，不外乎都係開源節流嘅啫，之但係，開源又談何容易呢！正職隨時講緊「996」，想搵份兼職，有時間都冇精神；想話投資炒股，又好考驗眼光，隨時損手爛腳，得不償失。開唔到源，惟有節流啦！啲衫着到爛先換，少啲出街食，留喺屋企嗰陣用少啲水同電等等，諸如此類，多多少少都可以減少開支；之不過，人類必需嘅「衣食住行」當中，惟有「行」一項，即係交通費，係慳無可慳！最多放假唔出街，但返工點算呢？尤其跨區工作嗰啲，唔通提前3個鐘起身，跟住行路返工？咁要過海嗰啲人，又朝朝早嚟一次維港渡海泳咁呀！

避無可避咪惟有硬食，殊不知港府好似覺得市民未夠慘，居然批准5間巴士公司加價，加幅仲唔少添！當初5巴提出加價嘅時候，喺坊間都引起咗激烈爭議；港府成日話自己聽民意，拗咗咁耐，最終都係無動於衷；於是乎，5巴卒之咪喺尋日起調高票價囉。有辣有唔辣㗎！九巴平均加幅最低，加3.9%；其次就係龍運，加4.2%；之後先係城巴同新巴；平均加幅最高嘅係新大嶼山巴士，加7.0%。唔想計數的話，簡單嚟講，就係大部分路線加5毫至一蚊左右啦！

聽落好少唔多，之但係交通費向來係小數怕長計。畢竟日日搭，去一程，返嚟又一程，一蚊一蚊咁畀，唔覺唔覺就使多好多。尤其對於月月清嘅「月光族」嚟講，影響都唔可以話唔大；加加埋埋，隨時就係一餐飯錢嚟！況且，好多打工仔都要養家活兒，依然要使多筆，都咪話唔驚！

之不過最恐怖嘅，都係引發出嚟嘅連鎖效應！網上流傳一段笑話，有客人去買豬肉，發現豬肉加價，問豬肉佬點解，豬肉佬話因為草莓加價；客人問，草莓加價關豬肉咩事；豬肉佬就答：「因為我想食草莓！」結果客人原來係賣菜嘅，返到菜欄，蔬菜就加價啦！依家5巴獲批加價，其他公共交通就梗係想跟住加，畢竟邊個行業環境係好！之但係呢個加風一直維持的話，受苦嘅就係老百姓囉！當局倘若仲係不聞不問，唔稍為壓抑一吓個加風，睇怕遲啲八達通充值額再提高，入爆都唔夠一個月搭車之用囉！