在俄烏戰爭十分緊張的形勢下，日前召開的聖彼得堡國際經濟論壇會議不可能只談「國際經濟」，而是成為俄羅斯發布重大軍事消息和應戰立場的場所。總統普京宣布，已經履行承諾把首批戰術核彈頭運抵白羅斯，部署工作最快在今年底之前完成。普京表示，此舉是一種威懾措施，重申俄羅斯的領土完整、獨立、國家主權面對威脅時，俄方會使用核武。

就在這時，俄羅斯向美國發出外交照會，嚴厲警告美國擬向烏克蘭提供F16戰機。俄羅斯外長拉夫羅夫在聖彼得堡國際經濟論壇上說，F16戰機是軍事技術產物，如果俄方看到F16戰機飛過烏克蘭上空並構成威脅，將以軍事技術回應。普京則更狠更乾脆，他說，俄方將摧毀西方援助烏克蘭的F16戰機，猶如西方軍援烏克蘭的主戰坦克被摧毀一樣。

普京的狠話，已在烏克蘭近日展開的「大反攻」中得到驗證，多輛被吹得神乎其神的德國豹式坦克和西方其他主戰坦克，已被俄軍打成廢鐵，根本沒機會發揮西方吹噓的「扭轉戰場局勢」作用，目前還有逾百輛西方主戰坦克，在澤連斯基的催促下奔向俄烏戰場、奔向找死之路。

俄烏之戰打到今天，烏克蘭準備多時的大反攻打成目前這個樣子，對美國、北約、歐洲和烏克蘭已經極為不利。主戰坦克之後，F16戰機亦將成為陪葬品，再之後，美西方怎麼辦呢？要再打下去，非要打垮俄羅斯嗎？那就只能戰爭升級、武器升級，這將逼着戰術核武登場。俄羅斯顯然預視到了這些，首批戰術核彈頭運抵白羅斯，一旦打起來，就是以歐洲、烏克蘭為戰場。

說到戰術核武，俄羅斯明顯佔優勢，總數達1,800餘枚。而美國在歐洲的戰術核武，荷蘭15枚，比利時15枚，德國15枚，土耳其20枚，意大利35枚，共100枚。俄羅斯的戰術核武，海軍835枚，空軍506枚，防禦部隊385枚，陸軍90枚，最直接、最有效的威懾北約，阻止戰爭升級。