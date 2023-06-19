在美國無所不用其極攪局下，兩岸關係緊張，交戰風險陡然上升。民進黨蔡英文政府更是百般配合美爹口徑，最近公布更新版的「2023國防應變手冊」，教民眾面對兩岸開戰該怎麼辦。既然美國和台灣政府「互相配合」，外資當然認為繼續在台灣投資會有風險，撤資便是必然結果。

「股神」巴菲特旗下投資公司Berkshire Hathaway，據悉已全數拋售手上的台積電持股，是繼去年第4季大幅減持台積電86%股份之後，於今年首季正式出清所有股票，巴菲特甚至認為投資台灣有危險，因而遭台灣駐美代表蕭美琴駁斥。然而，將台灣變成危險之地的，恰恰就是民進黨政府；而商人投資一個地方，是為了求財，不是為了蝕錢，現在民進黨政府求仁得仁，真不知有甚麼好怨。

用腳投票的當然不止股神一人。日系能源公司JERA捷熱能源傳出，因為擔心台灣地緣政治風險的影響，決定退出投資計劃，將出售在台灣「海鼎離岸風電計畫」（Formosa 3）的44%股權，對台灣能源轉型以至投資營商環境又是一記重擊。連向來親台的日本仔都棄台而去，還會有多少外商「大逃亡」，還用問嗎？

更須指出，美國國務卿布林肯訪華，中國外交部長秦剛此前已就台灣等核心議題闡明嚴正立場，可知此行必然觸及台灣問題。民進黨會否成為中美交易籌碼，蔡英文心裏都肯定沒底，但繼續配合美爹瞎搞，外資走光光絕非不可能的事。台灣經濟本來就不見得好，現在又被美國和民進黨掏空，若被民進黨騎劫多4年，真不知寶島還會剩下甚麼。尤其中國展開大國外交，一帶一路擴展至亞非歐，反觀台灣依然小眉小眼，沉迷於「民主選舉」，益發令人覺得夏蟲不可以語冰。