笑看天下：人類愚行 孰令致之-施友朋 評論員

世界立立亂。中國曾為俄烏戰事多番斡旋，冀雙方能和談止戰，可惜事與願違，俄烏戰爭不但沒有稍止，喺西方政客嘅挑撥下，美國更計劃向烏克蘭提供能夠攜帶核彈嘅F16戰機，令局勢更充滿危機。

烏克蘭副國防部長馬里亞爾日前表示，在南部反攻嘅烏軍正在積極行動，並在幾個方面推進兩公里。烏軍繼續喺唔同方向進攻，佔領制高點及森林，迫使俄軍離開巴赫木特郊區。俄軍則奮起對抗，俄羅斯國防部日前表示，過去24小時擊退烏軍10次進攻，烏軍損失慘重。總統普京指出，自烏軍反攻以來，烏方損失數百輛坦克和裝甲車，佢認為烏國難以承受消耗戰，戰爭儲備快速枯竭後，將不得不完全依賴外國交付。換言之，美國及西方諸國援烏若未能及時補給，烏軍將無力反攻。

另一方面，普京上周五喺聖彼得堡國際經濟論壇會議上宣布，俄羅斯已經履行承諾把首批戰術核彈頭運抵白羅斯，喺當地部署大殺傷力武器嘅工作最快今年底前完成。這是俄羅斯自蘇聯解體以來，首次喺境外部署核武，除咗威懾，亦係向那些想令俄羅斯「戰略挫敗」嘅人發出警號。都話俄羅斯係個戰鬥性極強嘅民族，加上強人普京，烏克蘭想挫敗俄羅斯，自己卻下下向美國及西方伸手，處於被動，邊有咁易反擊？普京已重申，若俄羅斯嘅領土完整、獨立、國家主權面對威脅，俄方才有可能使用核武，目前冇必要按下「核按鈕」。

面對歐洲核危機因俄烏戰爭而升溫，美國一架可以下達發射核導彈指令嘅軍機近日飛抵西班牙，外界估計美方戰略核潛艇有可能即將現身當地。世界動盪不安，皆因美國愛做架樑。俄烏戰事再升溫，全球將進一步陷入糧食危機，人類愚行孰令致之？