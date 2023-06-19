當前的大國博弈，令全球經濟秩序和供應鏈承受無底線的衝擊和扭曲，針對中國的種種「威脅論」和「脫鈎斷鏈」威脅更被無限擴散，連香港亦被波及。此時此刻，以新舊全球首富馬斯克和蓋茨為首的跨國企業高管，卻集體「向東奔跑」、「用腳投票」，刮起凜冽的訪華旋風。當中釋放出了甚麼信號？對香港帶來了甚麼啟示？

疫情經濟復常，中國市場的超強韌性和巨大吸引力持續顯現，並被視為全球經濟復甦的新動力，財經權威機構一再上調對中國經濟的增長預測，跨國企業高管更刮起訪華熱。根據非正式統計，今年上半年已有超過40名「神級」外企主管訪華，分別來自蘋果、寶潔、摩通、星巴克、Coach、高通、寶馬、西門子等龍頭企業的掌舵人，涵蓋科技、金融、消費、汽車、製造業等領域，足以主導環球經濟。

其中，先是馬斯克短短44小時的旋風式訪問，會見了包括3名部長等高級官員，引發了國際的熱切關注。而接續到訪的蓋茨，更因國家主席習近平的一句「你是我今年在北京見到的第一位美國朋友」，以及「我總認為中美關係的基礎在民間，我們始終寄望於美國人民」，即時搶佔全球目光，引起各界的不同解讀，似在預示着地緣政經博弈正在微妙轉向。

大型跨國企業向來是世界經濟的風向標，紛至沓來的訪華潮，既高調表明反對脫鈎斷鏈，又以加碼投資對中國經濟和市場投下信任票，而中國給予的極高禮遇亦向外商派出「定心丸」。雙方的高來高往，說明了一個清晰的事實，就是世界離不開中國，中國市場是不能割捨的重要板塊，中國的發展更是世界的重大機遇，與中國脫鈎斷鏈才是最大的危機和風險。正如蓋茨所說：「中國加快創新發展，對中國有利，對發展中國家有利，對世界有利。」

對於商業巨擘的集體抉擇，對香港有何啟示？

第一，後冷戰思維再不足取，西方的價值和利益更不是全球唯一的標準和要求，香港不應再沉溺於西方的「民主觀」，不能再盲從其「指揮棒」；相反，要堅守去政治重經濟和「背靠祖國、聯通世界」的「香港路」。

第二，在科技全球化、產業全球化、經濟區域化的過程中，任何一個關鍵環境的缺失或扭曲，都會引發不能自保、不能「控損」的蝴蝶效應，因而凡事要有全局觀，必須在全國一盤棋的戰略下，加速融入大灣區和國家發展大局，賺取區域協同的發展紅利。

第三，針對當前的世界百年變局，中國已就解決全球性挑戰，先後提出多個重要倡議、多個「中國方案」，並已取得顯著的成效。今天的香港，亦正面對「由治及興」、深層次矛盾待解的管治轉折，當局不能再在舊有框架上虛耗空轉，而應廣開思路，多從「中國方案」取經，為香港探求新出路。