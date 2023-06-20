功夫茶：動輒斬人太暴戾　治安不靖點開心

「開心香港」應改做「兇暴香港」。被奉為中國漫畫嘅創始者豐子愷，佢有幅漫畫題為「兇歲子弟多暴」，畫面亦不過畫了幾名兒童互相扭打而已，要是佢見到今日香港，動輒斬人劈友，白刀子進去，紅刀子出來，不知會驚嚇至何種程度？

要數最近恐怖斬人案，當推今個月初荷里活廣場發生嘅殺人命案，兩名分別22及26歲年輕女子，遭光頭漢持魚生刀狂插慘死，場面驚慄，其中一女至少身中30多刀死亡，另一則被割頸不治，慘案震驚全港，至今一提起「斬人」，令人猶有餘悸！

兔年香港，竟然係極度兇暴嘅一年，除咗「無厘頭」遇到精神有問題「狂人」，被隨機「抽中」斬死，與人無冤無仇，結伴逛吓商場卻死得不明不白。港人近年多暴戾，斬人如食生菜；3月下旬元朗一單因噪音起爭執，疑有人懷恨在心，買兇「教訓七旬翁」，豈料出手「過重」而斬死人，小事一樁都可以死人，你話香港仲唔算兇暴？

各位，香港早前頻頻冧檔，冧完呢樣冧嗰樣，尤其公立醫院冧到好似「落花繽紛」，冧手術燈、冧石屎、冧假天花，冧到好似撞邪咁！依家就唔止冧檔，隔三差五就「冧人」，兇暴到令人不安，你話香港呢個「國際大刀會」，係咪病得不輕？呢嗱！西環山道麥當勞快餐店本月18日又發生斬人案，捱斬重創嘅姓王38歲男經理，據了解，佢後腦及後頸分別有8及10厘米刀傷，並有頭骨骨裂情況，送院接受手術救治後，情況一度危殆，需留醫深切治療病房，至尋日早上情況好轉至「嚴重」。

究竟呢位王姓經理為何被人劈至「危殆」？執法部門尋日凌晨時分交代案情，指事主與疑兇屬上司及下屬關係，兩人當日喺下午3時多開工期間，因疑兇工作表現問題起爭執。其後疑兇離開快餐店，到附近一肉檔取去兩把刀，折返向上司施襲，事後逃至德輔道西與西邊街交界時被人員截停拘捕，姓陳29歲疑兇已被扣查。

看官，快餐店斬人事件，真要探究，恐怕亦係「茶杯裏的風波」，因工作上有拗撬，呢啲根本係小事，亦閒過立秋，今竟演變成斬人攞命事件，可見香港真箇淪為暴力城市！據執法人員指，案發時有唔少食客喺店內，包括一批正在慶祝生日嘅家長及小朋友，惟其後大部分人已自行離開！講就講得輕鬆，之不過，家長及小朋友目睹斬人事件，嗰種精神上嘅餘悸肯定刻骨銘心，如影隨形，揮之不去，亦大有可能有創傷後遺症。

治安不靖至此，加上民生多艱，搞乜「開心香港」都係嘥氣！近年南亞匪幫為患，尋且涉及黑幫販毒利益，周街劈友、讓子彈飛亦常有所聞。人性兇暴，香港已經回不了過去嘅歲月靜好，難怪可以走嘅都不會再回頭！