正論：賣租置屋甩包袱　無視基層陷困局

「安居樂業」四字知易行難，在本港，置業彷彿一個遙不可及的夢想。多少年輕人被現實擊倒，有人寄望資助房屋，換來漫長的等待；更多人黯然離開，尋求新的發展空間。歷屆政府上任之初均信誓旦旦，承諾會解決住屋難題，惟每當推出新房策，皆被質疑違背初衷；例如近日獲通過的恒常化出售租置屋計劃，不但無助縮短公屋輪候冊，更可能炮製「空」宅，惟當局竟明言計劃是為改善混合業權下的管理維修問題。當局確實甩了包袱，卻可能加深基層困局！

租者置其屋計劃的原意是協助有能力的公屋戶置業上車，讓租戶以扣除地價及低廉價錢購買單位，並成為業主。在計劃恒常化之前，當局回收租置屋邨的公屋單位後，將編配給輪候公屋人士，獲抽中者可選擇租住或直接購置相關單位；做法比較彈性，卻導致部分公共屋邨出現混合業權，有部分住戶是業主、仍有部分是公屋租客，房委會必須參與屋邨管理之中，更出現屋邨公眾地方管理維修責任誰屬等爭拗。然而，在計劃恒常化之後，每年約1,200個回收得來的租置屋單位，卻只會提供予輪候公屋人士購買，不能租住；無可否認，做法有望解決租置屋邨混合業權問題。

雖說新做法大大減省了房委會夾在租戶及業主中間變磨心的煩惱，同時有望為庫房省回龐大的維修成本。畢竟租置計劃涉及39條公共屋邨，樓齡最低的亦已是上世紀90年代興建，部分屋邨更是有近40年樓齡，維修保養開支必然巨大；早前就有指，將軍澳的租置屋邨維修工程費用多達一億元。然而，當局的做法有轉嫁責任之嫌，買家一時不察，隨時墮入「上車易、維修難」的困境，本以為能低價置業，卻墮入承擔巨額維修費用的陷阱。

何況，新做法很可能造成「有屋無人住」的奇景。房委會資助房屋小組主席黃碧如昨日指出，由於租置屋的目標買家是輪候冊上的綠表人士，以及「特快公屋編配計劃」合資格申請人，預料不會加長公屋的整體輪候時間。理想很豐滿，現實很骨感。不影響輪候時間的前提，在於租置屋單位能全部售出，現時未賣出的單位數量多達3.2萬個，一旦有部分單位滯銷，當局將陷入尷尬局面。既不能長期空置，若然重新出租，無疑是走回頭路；倘若把計劃擴展至白表人士，也意味着公屋輪候時間將被延長。

誠然，市民對於資助出售房屋的需求並不少；然而，即便作為新樓的綠置居單位，亦屢屢出現滯售，何況是以「老、殘、舊」著稱的租置屋呢？況且，租住與購置是兩種截然不同的概念；同樣單位，有人願意租住，不代表有人願意購買。更重要的是，當局為何只強調不會加長公屋整體的輪候時間，卻對基層的輪候時間避而不談呢？在恒常化前，輪候公屋人士大致上是以「先到先得」形式等候，惟恒常化後，無疑是讓有財力者「打尖」，基層則因缺乏財力而機會減少，難道就不會影響基層的輪候時間嗎？