報載特區政府擬在公務員學院新設多個首長級職位，包括高級首席訓練主任、首席訓練主任、助理首席訓練主任，另加兩名首席行政主任，每年開支1,500萬元，在原有的訓練主任外增加高級職位。

公務員學院是培訓機構，不同於專上院校，沒有龐大的師資。事實上，培訓的重點不是學歷教育，或專業教育，要求的是新知識、新技能的培訓，緊貼社會及政府發展需要，因此應主要靠社會資源，特別是大學等科研機構，包括從海外聘請短期導師、專家。公務員學院不可能有科研力量，課程制訂亦要依賴學院外的專家，因而學院屬行政協調機構，並不是真正的學院，負責協調工作。

學院的審批工作不過是預算與行政安排資源條件，課程的審批還當由學院外的專家負責，因此學院似無必要增設這麼多的高級訓練主任，協調工作可由訓練主任擔當，正副院長統籌預算與行政。由於不是科研機構，正副院長也不用高薪厚祿。

香港公務員學院不同於中央政府的行政學院，後者有教授等編制，也有科研，與中央黨校一起考察和培訓內地主要官員的升遷治理能力。香港不應把公務員學院與中央行政學院並列，也因此在體制、訓練重心、人員編制不能倣效，除非香港要把公務員學院改革為行政學院，但其中便涉及公務員體制內許多現有措施，公務員學院升格便只能與公務員體制改革並行，沒有改革，單只升格，多會浪費公帑。

今次例子亦顯示出政府的組織人事政策，總是在高層上疊床架屋，增設高級職位，一方面組織結構更趨多層化，另一方面耗用大量公帑，並沒有認真評估這樣做是否有效率，抑或是加增官僚主義。政府高層照顧直屬手下，開設高位以供升遷，合情，但只是人情，未必合理，這做法也是肥上瘦下，反而打擊中下層的士氣。

機構管理，特別是治理體制的組織管理，國際上的趨勢是扁平化，減少層次，從而減少機構內溝通、協調的無謂阻撓，抑減官僚主義的低效率弊病。特區政府一直考慮的只是減低官員面對的責任風險，依賴繁重的文牘主義，和疊床架屋也愈來愈多的上層監督。政府體系龐大，卻削中下層編制來保上層的擴張，體現出官僚主政式的行政管理膨脹，治理體制的低效率、低效益化。這是特區政府改善治理的大挑戰。