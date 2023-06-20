美國擺弄台灣這枚棋子，從上世紀50年代國民黨潰敗在台建立「割據政權」就開始了。韓戰後簽訂美台《共同防禦條約》，美國就更加掌控了台灣這枚棋子。

那時的「蔣家王朝」還想着要「反攻大陸」、「北定中原」、「三民主義統一中國」，對此美國覺得「很不現實」，「台灣根本沒有這個力量」，也不符合美國把台灣視為「不沉的航母」的戰略定位，因此要限制台灣的「衝動和妄想」，美台《共同防禦條約》就有這個功能——未經美國同意，台灣不得對大陸「反攻」、不得擅動刀兵、不得給美國找麻煩。

「蔣家王朝」給美國人當棋子已有多年，對山姆大叔早有一肚子氣，特別是對美國限制他們「反攻大陸」很不滿，要知道「蔣家王朝」也有「統一大志」的。基於此，「蔣家王朝」一直高舉「三民主義統一中國」的旗號，直到蔣經國死後，李登輝領導的國民黨還制訂了「國家統一綱領」，聲稱兩岸「一中各表」，並與大陸達成「九二共識」。不過，此時此刻「台獨」分裂勢力方興未艾，成了氣候。

那時大陸在改革開放中，向台灣提出「和平統一」的方針，而國民黨早已失去了「三民主義統一中國」的大志，美國人發現「統一中國」的壓力和「危險性」來自大陸，若「北京得逞」，美國將失去這艘「不沉的航母」、失去台灣這枚棋子，因此要改變策略，暗中支持「台獨」，阻止中國統一。

「台獨」勢力也清楚，要達到目的必須依靠美國，而國民黨雖不敢公開謀獨，但敢大叫抗拒中共統一，對此也一定要依靠美國，於是不管是國民黨、民進黨，謀獨的、抗統的，都要「親美」、「依美」，離開美國都活不了。而美國對台灣的掌控和利用、對中國大陸的「制約」遠遠超過「兩蔣」時代，這是美國現在夠膽空前瘋狂地擺弄台灣這枚棋子、打「台灣牌」的底氣。因此，明年台灣大選誰上台，美國根本不在乎，誰都逃不脫老美的五指山。