烏克蘭近日在綿延一千公里的多個戰線向俄軍發動反攻，在雙方激烈戰鬥後取得部分戰果，但總統澤連斯基在接受傳媒訪問時卻說：「如果烏克蘭輸了，如果俄羅斯佔領烏克蘭，俄羅斯將繼續走向波羅的海國家、波蘭等等。他們將跟北約國家開戰，而在這一刻，美國將不得不選擇北約崩潰或走向戰爭。」

澤氏的用意很明顯，就是要求西方國家給予他更多援助，好讓他能打贏這場戰爭。但問題來了，烏克蘭擊敗俄羅斯奪回烏東甚至克里米亞，真的是美國為首的北約國家想要看到的結局嗎？

普京已宣布在白羅斯部署了戰術核武，警告北約如果輕舉妄動，後果將可能是面臨核武的直接打擊，這幾乎已確保了北約國家不可能直接介入戰爭。而若是烏克蘭戰場上俄軍真的全面潰敗，面臨生存威脅的普京會做出甚麼樣的選擇？恐怕也是北約國家不想看到的答案。對美國與歐洲來說，讓烏克蘭持續拖着俄軍耗損俄羅斯國力，雙方僵持不下，可能才是最有利的局面。

所以儘管烏克蘭對加入北約一直信心滿滿，拜登卻開門見山地說：「他們必須達到相同的標準，所以我們不會讓這件事變得更容易。」表示不會為烏克蘭大開方便之門。而目前深陷戰爭泥淖、經濟衰敗凋敝的烏克蘭，根本不可能達到北約的標準，成為北約成員無異癡人說夢。

目前看來，西方對烏國的援助逐漸放緩，俄羅斯要集結兵力打垮基輔也顯然力有未逮，烏克蘭的局勢將愈來愈趨近台海現狀，雙方可能長期對峙。唯一不同的，就是烏克蘭的國土將成為俄羅斯與西方的武器實驗場，各方都將在此操練新的武器與戰術，無辜的烏克蘭人民就是最大的受害者。