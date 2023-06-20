美國國務卿布林肯周日展開訪華行程，總統拜登之前一日返回出生地賓夕凡尼亞州，喺費城出席由美國勞工聯合會和產業工會聯合會主辦嘅造勢活動。這個組織為全美最大工會組織，代表逾1,250萬名僱員，日前已宣布支持拜登連任，為歷屆總統選舉中最早表態嘅一次。一到選舉拉票，政客心中自不然就會「有民」！

美國有學者指出，隨着2024年美國總統選舉初選拉開序幕，最有可能出現拜登和特朗普再次對決嘅場面。從2020年嘅選舉地圖判斷，拜登很有可能在選舉中獲勝。特朗普「文件門」案纏身，今趟恐怕冇咁易脫罪。論者指特朗普最有力嘅政治工具之一就係不可預測，換言之，佢善於揮舞「神經刀」。之不過，一次成功出位，未必次次都可以出位成功，今次佢恐怕冇咁易甩到身。

美國總統選舉，老朽一向認同係選「熟悉嘅魔鬼」，今趟亦然，而能夠勝出者，最緊要「吸金」能力夠強，皆因總統選舉係燒錢嘅活動，拜登又點會唔知吖，是以佢將前往加州、馬里蘭州、芝加哥募捐；副手賀錦麗到紐約、德州；第一夫人吉爾往田納西州、明尼蘇達州；未來兩周兵分幾路四出亮相籌款活動，期望可募集大筆資金，以顯示拜登人氣，掃除外界對佢年事已高及支持度不足嘅憂慮。

拜登向中產及藍領示好，形容華爾街嘅投資銀行發起罷工，外界未必會注意，但工會罷工卻足以導致全國停擺。政客最緊要面皮夠厚又吹得，拜登呢方面都算強項，佢吹噓自己過去兩年嘅經濟政績，創造近1,300萬個新職位，又強調應加重向富人徵稅。實情係佢執政兩年多，美國國債愈積愈多，許多美國人窮到幾百美元積蓄都冇，而拜登依然感到「自豪」，這就係佢當選「熟悉嘅魔鬼」嘅條件！