世界視線：挪威戰爭暴發戶　只是小巫見大巫

Johan Sverdrup是挪威北海大陸架第三大油田，如今主要供應歐洲的需要，每天產油75.5萬桶，使挪威成為在俄烏戰爭歐盟杯葛入口俄原油下的暴發戶，這油田最近的城鎮史塔萬格市是業務中心，大力增加產量及發展運輸。市民沾沾自喜全力推進供應歐洲，認為歐洲大陸如德國是明白到挪威民主制度比俄羅斯政府會更守承諾努力供油。全挪威沿其廣闊海岸如今有93座大鑽台產油及天然氣，2022年在油氣價雙漲下帶來1,600億歐元的收入，特別當中的天然氣收入達1,300億歐元，比2021年增加3倍。

歐盟及北約成員國如波蘭總理莫拉維茨基就公開批評挪威作為北約成員國，不應跟隨達5倍的國際公價供氣給歐盟成員國。挪威總理斯托爾就辯護聲言，挪威長期作出巨額能源投資建設丶承擔國際油氣價風險來經營，也只是跟隨國際價格，且供應歐洲大陸比中東及美加等國已經有提供平價運輸成本的好處。

不過，挪威這個只有540萬人口的國家，除了應用大量油氣丶漁林及礦產資源收入支撐福利國家的開支，還利用大量自上世紀90年代以來的收入在國外做各種投資，2022年全球投資達12,000億歐元的驚人數字。政府這樣做有其高瞻遠矚的一面，它知道油丶氣為主的大宗收入會有衰竭的一日，故此要為國家的福祉作長遠打算。

挪威有學者倡議，俄烏戰爭以來，挪威的確發了龐大額外的戰爭不義之財，其實挪威的人口很少，根本有大量財政盈餘，應該就需要回饋世界，特別支持因這場戰爭而瀕臨饑荒的國家，或幫忙因戰爭受傷害及流徙的民眾，可是挪威政府至今無動於衷，國民普遍對這種善心表示冷感。

在這個辯論中，倒有來自各方的政治人民及學者相當一致的聲音強調，比起挪威小巫見大巫地發更大戰爭財的，是美國及德國的政客及大軍火商，政府本來要準備大花費處理過期武器，反而如今可以高價出售給烏克蘭戰場上應用，推動生產並更新軍火庫存，政客因為批准這更新，可能得到軍火商的回饋，加上軍火商的暴利，才是真正的暴利及不義之財，只要有新戰爭，才是取之不竭的暴利！民眾及學者如何可動他們一根汗毛？

柏林自由大學哲學博士 史文鴻