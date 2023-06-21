正論：星洲台灣俱爬頭　競爭無力令人憂

後疫情時期，全球競爭更趨白熱化。香港過去同新加坡被喻為「雙城記」，但隨着星洲節節領先，香港早就被比下去。萬沒想過的是，一向被視為「較落後」的台灣竟然也爬了頭，在最新公布的世界競爭力排行中力壓香港。難為港府仍拿着疫情當遮羞布，令人嘆為觀止。

瑞士洛桑國際管理發展學院公布《2023年世界競爭力年報》，香港由去年第5位跌至第7位，更被台灣超越，台灣今年攀升至第6位。今年全球最具競爭力的地方仍是丹麥，第2位是連升9級的愛爾蘭，瑞士微跌1級至第3位，第4位是新加坡。4大指標之中，香港營商效率跌至11位，經濟表現大幅下滑至36位，其他失分之處包括「營商效率」，由第7位跌至11位；以及「經濟表現」，由15位大跌至36位。至於「物價」排第64位，「本地市場」排第56位，「就業」排在第45位，全部絕非好成績，直接打擊本港競爭力。

然而，港府對排名下跌不以為然。發言人稱，去年新冠疫情為香港帶來艱巨的挑戰，嚴重影響經濟表現，香港的整體競爭力排名因此較去年下跌兩位，但《年報》繼續肯定香港為全球最具競爭力的經濟體之一。公我贏，字你輸，港府永遠立於不敗之地，不到你不服，但疫情絕非香港獨有，全世界也在面對，偏偏香港斯人獨憔悴，連台灣也爬過頭，難道還不足以令港府好好反思？

事實上，香港內部問題千頭萬緒，在在打擊競爭力。香港和新加坡過去屢被比較，而且總是以星洲領先告終，最主要原因是香港創新科技發展裹足不前，不如星洲。單是智慧出行至今只聞樓梯響，自動泊車系統、實時交通燈號調節系統等，全部都是試驗性質；不停車收費系統更是處於起步階段，甩漏多多，跟新加坡不可同日而語。至於台灣，起碼有「護島神山」台積電這家創科大戶出得大場面，香港有甚麼呢？至今仍是「一味靠炒」，可惜隨着樓股齊跌，炒樓炒股已不足恃。何況時間就是金錢，當香港無法利用高科技節省時間、提升效率，競爭力跌跌不休又何足為奇？

更不必說，香港面對移民潮和人口老化導致勞動力出現斷層，港府不得不「搶人才」和全面輸入外勞，但經營成本未見下降，人工、租金、住屋、交通等，對外資依舊構成不小壓力。曾有議員建議，港府應效法深圳，為人才提供房屋津貼，但港府一句「鄰近地區適用手段不能照搬來香港」便斷然拒絕。如今搶人才未見成效，搶來搶去都是內地專才，對國際人才吸引力缺缺，甚至搶來「編輯基因」的刑事犯，正是港府傲慢與粗疏所致。

逆水行舟，不進則退。今年港府尚且可以拿疫情說事，明年又如何呢？須知競爭來自四面八方，香港不僅面對區內的新加坡和台灣比併，還有一眾內地城市。當高官擺出有為姿態，實際上抱殘守缺，社會問題依舊，單靠一張嘴，對提升競爭力有甚麼作用？