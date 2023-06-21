中方一再表示，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係最重大的問題，也是最突出的風險。事實上說的再「頂層」一些，台灣問題不解決，中美之間的所有問題和關係都不可能得到適切的解決，中美關係不可能真正正常化、不可能穩定，各種衝突甚至軍事衝突會隨時發生，令中美處於敵國危險，因此台灣問題對中美關係最具顛覆性。

今次美國國務卿布林肯赴京談溝通，談「穩定兩國關係」，試圖重拾兩國元首在峇里島會晤確定的議程，布林肯還表示遵守拜登總統作出「四不一無意」的承諾，聲稱「要負責任地管控分歧」。然而，布林肯在台灣問題上，依然堅持美國挑戰中國在台灣問題上的一中原則，這說明美方繼續無視台灣問題上是中國核心利益的核心，是中美關係最重大的問題和最突出的風險。布林肯在記者會上聲稱，向中方重申美方長期堅持的一個中國政策，不支持「台獨」，反對任何一方單方面改變現狀，期待和平解決兩岸分歧，然而布林肯在記者會上，又一次使出了「倒打一耙」、干預中國內政的伎倆，聲稱「關注解放軍在台灣海峽的挑釁行為」。

從特朗普到拜登，這些年美方支持、鼓動台灣當局「倚美謀獨」，幹了種種衝撞中國紅線，危害核心利益，導致台海局勢緊張的壞事，都是在美國的所謂「一中政策」、不支持「台獨」、反對任何一方改變現狀下幹出的。看來，雖然有了布林肯的北京行、有了要重回兩國元首在峇里島會晤確定的議程、有了遵守拜登作出的承諾，但美方是不會改變在台灣問題上損害中國核心利益的做法的，這是他們的既定政策，然而布林肯還心存僥倖，在會談中要求和中方建立軍事溝通渠道，聲稱盡可能減低兩岸爆發衝突的風險。

美國的用心很清楚，就是要以建立軍事溝通為名，在軍事方面干預台海、東海、南海有關中國主權的事務，特別是大陸武統台灣的行動。北京「拒絕」！