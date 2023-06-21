外界對美國國務卿布林肯訪華之旅本來並不看好，或者說沒有太大期望，結果出乎意料，雖談不上有多大成果，起碼對中美關係取得積極進展。他不僅分別與中方兩位主管外交的大員王毅和秦剛進行長時間會談，被形容為坦誠、深入、建設性，而且獲得中國國家主席習近平接見，總算不虛此行。在此之前，微軟創辦人蓋茨獲中方高規格接待，如果布林肯得不到這種待遇，那是多麼難堪。幸好中國是禮義之邦，既然開門迎賓，就不會令賓客難堪。

布林肯訪華之前，有美國媒體發表評論文章，以居高臨下的口氣威脅中國「最好聽聽布林肯的話」，將老美的傲慢表露無遺。結果呢？恰恰相反，不是中方聽布林肯的話，而是布林肯聽中方「訓話」。中央外事辦主任王毅說得最直接，批評美國抱持錯誤的對華認知，導致錯誤的對華政策，令兩國關係陷入低谷，美方有必要深刻反思，與中方管控分歧、避免戰略意外。他還當面要求美方停止炒作「中國威脅論」，取消對華非法單邊制裁，放棄對中國科技發展打壓，不得肆意干涉中國內政，並強調中國在台灣問題沒有任何妥協退讓的餘地。

這番話一點也不客氣，除了嚴正申明中方態度，也再次對美方畫下紅線。反觀布林肯只能不斷強調加強溝通管控分歧，以及重複拜登總統「五不四無意」的承諾，過去那種盛氣凌人的姿態不見了。有美國媒體慨嘆，中國人心態變了，在世界上更加自信了。沒錯，經過這些年的激烈博弈，中方已摸清美方的套路和底牌，對自己更有信心。畢竟時間在中國這邊，過去和現在美國遏制不了中國，將來更不可能。拜登政府也知道雙方繼續僵持下去，對自己愈來愈不利，所以不得不放低身段，尋求「溝通對話」。

當然，這並不表示美國將會改變對華政策，遏制中國是其不變的基調，各種打壓必定還會陸續有來，有時候甚至會更加激烈。對此，中方顯然已有充足的心理準備，不再抱有任何不切實際的幻想。美國愈是害怕中國繼續發展，中國就愈應該加快發展，只有綜合實力趕上甚至超越對方，老美才會老實，相信這一天遲早來到。

不管怎麼說，布林肯一波三折的訪華之旅，總算沒有白走。他能聽懂中方忠告最好，聽不懂也沒關係，反正中美博弈還會繼續。