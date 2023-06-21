最近一年中電及港燈之停電事件，乃過去一段很長時間最嚴重的意外。由於並非由破壞性的社會運動及天災引發，益發令人感到錯愕。無疑，自二戰後兩電所提供的穩定供電及社會可負擔的電費水平，對本港經濟發展大有貢獻。很多其他地方缺電而窒礙發展，人盡皆知。

目前的監管架構主要目的是確保電力公司會作所需的投資，蓋盈利以固定資產淨值8%計算，亦即盈利與投資掛鈎，公司不會吝嗇投資，供電的穩定性得到保障。

過度投資之聲時有所聞。在電力需求急增之時，公司的裝機容量必須超前，才能確保供應穩定，而且每一個5年的擴展計劃皆需政府審批。目前這個一條龍式供電計劃無疑對兩電有利，盈利得以穩定增長，派息亦如是，很多保守股民購入收息。

本港很多行業都對業界傾斜，有說是資本家的天堂，其他地方未必一樣。例如中電在澳洲及印度的投資回報便不太好。政府有責任平衡各方面的利益，讓社會正常運作。今次之嚴重意外，兩電有疏忽的地方，責無旁貸。然而過去半個世紀，本港的基建經歷翻天覆地式的擴展。道路下面既有地鐵，又有眾多管道，一層疊一層。地面之上則天橋橫飛，眾多管線縱橫交錯，涉及很多企業，如兩電一煤、電訊公司、水管等等。此等設施開始老化，可能為導致意外的原因。中電的停電意外就由電纜橋着火燃燒引致。兩電必須正視此問題。

政府現正與兩電作中期檢討，側聞根據協議，港燈雖有停電事件，仍可獲得獎金，蓋停電在若干分鐘內解決。為聲譽計，港燈應主動放棄獎金，或捐出作慈善。當然這個奇怪的獎金制度，亦應檢討。