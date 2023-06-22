正論：詐騙氾濫成災　打擊力不從心

一場世紀疫情，改變了人類的社交模式，更改變了犯罪集團的犯罪模式。由於抗疫期間足不出戶，網購全面普及，網絡及電訊詐騙由是遍地開花。香港不僅是可疑數碼交易比率全球最高之地，因詐騙而被捕的人數更按年勁升近五成。然而，與犯罪數字急升不相稱的是，被定罪的人數少之又少。

保安局昨日回應議員書面質詢，披露由2018至2022年的5年間，就詐騙案拘捕逾1.2萬人，涉欺詐罪及以欺騙手段取得財產罪而被定罪的有1,404人，僅佔被捕人數高於一成；單計去年，被捕人數為4,112人，按年大升45%，但分別只有172及42人，涉欺詐罪及以欺騙手段取得財產罪被定罪。

儘管金管局、執法部門、廉署及香港海關成立財富情報交流平台，至本月底將會擴大至28間零售銀行；執法部門又強調已加強與業界合作，例如去年銀行職員協助阻止了232宗騙案發生，當局的防騙熱線亦錄得800多宗舉報等，但依然無阻詐騙案氾濫成災。甚至乎，當局聲稱實施電話卡實名登記制可有效打擊電騙，惟實名制由2月底推出至今成效不彰，市民甚至覺得接到詐騙電話的比率高於從前。

事實上，早前信貸資料服務機構公布的最新全渠道詐騙狀況報告，已顯示本港去年有近兩成數碼交易有可疑，比率全球最高，並且近半港人在過去3個月內曾成為數碼詐騙目標，香港儼然淪為詐騙之都。而去年電騙禁錮集團轟動全球，緬甸KK園區令人震驚，不少香港人成為受害者；至於「猜猜我是誰」、「假冒入境處」、「訛稱速遞」之類的電騙案更是此起彼伏。更不必說，網絡釣魚騙案連大機構也受害，一個幾乎是全港最大型的連鎖集團手機App，月前便遭黑客入侵，導致用戶信用卡資料外洩。網絡情緣騙案同樣不停上演，受害人被虛擬情人騙財騙感情，損失巨大。

為何被捕人數多而定罪人數少，是執法部門搜證疏漏，還是法庭審案速度緩慢，俱有可議之處。無可否認，科技推陳出新，詐騙集團無孔不入，技巧愈來愈成熟，藏身也愈來愈隱秘，增加破案難度。與此同時，香港又因為是世界有數的自由港，除非涉及國家安全，否則對互聯網沒有特別管制，令網絡行騙如入無人之境，但這些都不是當局打擊騙案不力的藉口。港府必須與時並進，加強科技防騙，不能一味依靠受害人或銀行舉報，落後於形勢。必須強調，大部分騙案都涉及海外以至內地不法集團，加強情報收集和跨境合作打擊刻不容緩。法庭判案更須具阻嚇性，若然高高舉起、輕輕放下，只會鼓勵更多人犯罪。

當然，市民亦必須提高警惕。所謂萬騙不離其宗，只要謹記便宜莫貪，再三求證，便不會輕易上當。港男港女亦須謹記，世上沒有公主與王子的童話，不應對素未謀面的人奉上金錢。惟有全民防騙，不法集團無從入手，香港才能洗脫詐騙之都的污名。