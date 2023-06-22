世界視線：烏戰成軍備競賽　武器走私促動亂

烏克蘭戰爭由於涉及全球兩個最大的軍事強國，戰爭拖延，不單止消耗武器庫存，更促成大規模的武器生產和新武器研發，實際構成了兩大國的軍備競賽。美國控制北約、日本、南韓，它的軍備競賽便包括它們。俄羅斯雖無蘇聯時期的聲勢，但仍可與美國的敵人伊朗、北韓，以及中國，在武器發展、生產與貿易形成一定的合作關係。這些國家面對美國的武力和經濟脅迫，為防美國武力侵擊，也會趁烏克蘭戰爭暴露出來戰爭演變的新形態，加強武備，研發新武器。

而在兩大陣營以外，正因為美國霸權衰落，身陷與俄羅斯、中國的競爭之中，無暇兼顧，其他新興國家便可趁機擴大武備，在區域上，以強大的武力作為後盾，競爭影響。於是，烏戰便似打開潘朵拉盒子，把軍備競賽和由此而起的種種變化（包括武器走私）釋放出來，天下可能因此大亂。

最明顯的證據，是北約輸往烏克蘭的大量武器，不少從各種渠道流入國際非法的軍火市場，且科技升級，殺傷力大增，走私的武器也愈趨先進。烏戰不停，北約輸往的軍火源源不絕，由此非法轉賣至其他國家的也源源不絕。

兩大陣營的軍備競賽與在烏克蘭戰場上的比試，便引發其他國家的軍備競賽，以及國際上軍火供應大大放開和氾濫。有了大量的非法武器，各國地方上的動亂以及跨國的恐怖主義勢力，怎會不使用這些武器，把衝突升級？美俄糾纏不止，無力在國際上調解、維和和反恐怖主義，反而會製造新動亂，以打擊對方在烏戰中的能力，美國當會濫用顏色革命。在烏克蘭戰場外，美俄要作各種角力，兩國武備競賽之下，用作任何用途的各種武器供應更為充裕。這不單止烏戰可有第二戰場的發展，且動亂在世界上會遍地開花。烏戰若不能有好的結局，世界可能便進入動亂的階段。

於是原有的動亂熱點或可能發生之地，例如北韓、印度、巴基斯坦、阿富汗、南高加索、伊朗、以色列、巴勒斯坦、巴爾幹半島、蘇丹、剛果等，都難以安穩。即使美國以及現時安穩的地區，亦會因伊斯蘭教極端主義組織、歐美新納粹主義分子爆發出動亂、衝突以至內戰，天下之亂會此起彼落。

若美國烏戰失敗，它的軍備更會散播全球，形勢更亂，怎樣收拾呢？

研究所所長 陳文鴻