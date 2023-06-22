國與國之間只有永恒的利益，每個國家都會爭取本國利益最大化，這很正常。但有些國家一味見風使舵，左右搖擺，毫無原則可言，這種國家到底有沒有國格，實在令人懷疑。美國國務卿布林肯訪華之旅算不算成功，目前還不好下定論，唯一可以肯定的是，中美關係確實向前邁了一步，起碼暫時不會繼續惡化。美國一眾附庸國有見及此，對華口風突變，紛紛釋放善意，大有爭相來朝之意。

首先轉軚的是英國，外相祁湛明據說正積極尋求訪華，最快7月可以成行。早前曾指中國對英國及盟友構成「劃時代系統性挑戰」的首相辛偉誠，不得不自我解嘲，聲稱英國對華立場「與我們最親密盟友一致」。最親密盟友指的就是美國，說白了就是亦步亦趨，美國走到哪裏，英國就跟到哪裏，美國有意「解凍」對華關係，英國當然也要照辦。

日本亦是如此，首相岸田文雄日前談到中日關係時，一改之前的囂張態度，聲稱會推動構建穩定的建設性關係，在各級別上密切開展對華溝通，其本人更希望能夠早日訪問中國。還有加拿大，其駐華大使梅倩琳接受加媒訪問時表示，中國並非「敵對競爭對手」，而是複雜的夥伴。雖然中加關係緊張，但保持對話暢通非常重要，兩國之間必須尋找可以合作的地方。

作為美國最死心塌地的附庸，英日加在反華議題上一向跳得最歡，有時候甚至比美國更囂張。在早前的G7廣島峰會上，日本利用主辦國的身份，塞進大量私貨，大肆炒作涉華尤其是台灣問題；而加拿大上月更和中國互相驅逐外交官，接着又派遣一艘破軍艦隨同美艦到台海挑釁。這些附庸國緊隨美國遏華戰略，將中國視為最大挑戰和威脅，擺出一副咄咄逼人的姿態，現在忽然換了一張笑臉，紛紛向中國伸出橄欖枝，又要溝通，又要訪華，這不是見風使舵又是甚麼？

形勢比人強，美國尚且千方百計尋求與中國溝通對話，那些附庸國又豈能例外。他們平時裝模作樣，其實只是狐假虎威，任何一國都沒有單獨挑戰中國的本錢，現在美國調整對華政策，他們也就不敢再囂張，起碼表面上暫時會老實一點。儘管美國及其附庸未必真心想改善對華關係，目前放軟身段，也許是緩兵之計，也許是以退為進，但無論如何，中國外交將迎來全新局面，這是可以預期的。