法國總統馬克龍早前才表明意願，希望出席今屆金磚五國集團峰會之際，這位「離經叛道」的總統又再出招。他日前宣布，法國將大手筆投資AI發展，計劃額外增加5億歐元投資，協助法國成為人工智能領域的世界領袖，減低對美國科技依賴。在芸芸歐洲大國中，其「去美國化」的主張可謂最明目張膽。

這還不止，他又在巴黎舉行的歐洲防長會議中，成功游說多個歐盟盟友採購歐洲企業製造的防空系統，強調歐盟須透過建立國防產業來維持戰略自主，而非過度依賴美國，此舉被視為挑戰由德國領導、從歐洲以外地區、特別是從美國採購軍備的「歐洲天盾」計劃。馬克龍不下多次指出，歐洲應致力於實現戰略自主，免讓歐洲在中美對抗中淪為美國的小跟班。他不僅對美國出招，對美國小弟英國同樣不給面子。北約現任秘書長斯托爾滕貝格任期接近結束，有指英國早就向美國獻計，安插英國國防大臣華禮仕補位，但被馬克龍力阻，認為應該由歐盟國家人士擔任，激起英國不滿，英法世仇又添一筆。

事實上，美國為保霸權，永續獨贏，搵盟友笨愈來愈不加遮掩，法國「去美國化」已成定局。前朝的特朗普對馬克龍這位年輕帥哥本來就不假辭色，原以為拜登上台兩國關係會有好轉，豈料美國、英國與澳洲組成反華聯盟「AUKUS」後，美國公然截劫法國的巨額澳洲潛艇訂單，令馬克龍怒不可遏，自此結下樑子。加上法國在歐洲歷史上向來特立獨行，戴高樂時代已對美國沒有好臉色看，馬克龍「繼承」此一傳統，歐洲人見怪不怪。所謂敵人的敵人就是朋友。在中美兩強對峙的時局裏，法國欲成為第三大國，單有自主意識並不足夠，跟中國交好已是大勢所趨。