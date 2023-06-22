2021年6月，英國驅逐艦「衞士」號駛入黑海，抵近克里米亞軍事重鎮塞瓦斯托波爾，俄羅斯軍方馬上發出警告，指英艦已入侵領海，要求對方馬上離開。「衞士」號初時不理不睬，繼續在俄國聲稱的領海上航行。俄軍隨即派出蘇24M戰鬥轟炸機，在英艦航向的前方投擲炸彈警告，而且連續投擲了4枚。據說自從第二次世界大戰後，各軍事大國之間，從未上演過如此驚心動魄的一幕。

俄軍此舉使「衞士」號上的軍人目瞪口呆，眼見對方如此較真，英艦當然不敢造次，連忙轉舵、加速，駛離俄羅斯的專屬海域。事後有記者問俄羅斯總統普京，假如炸彈誤中英艦，會否擔心引起世界大戰。普京回應說：「不會的，因為對方知道不可能在戰爭中獲勝。」

當日的俄羅斯軍方，壓根兒沒有想過要用甚麼軍事聯絡機制，去跟英國以至美西方集團溝通，總之眼見豺狼當前，就馬上舉起獵槍，對方識相的，自然會逃之夭夭。今日美國老是說要跟中國商討，設立緊急聯絡方法，以免兩軍因誤判而爆發衝突。中方對此卻是不緊不慢，北京領導人的態度大抵跟普京相近，就算雙方不幸擦槍走火，美西方國家也不會真敢打起來，因為掀起戰禍，誰也不會是贏家。

台海或南海一旦爆發衝突，情況大抵跟俄英在黑海的一役相似，美西方軍隊大多會知難而退。即使不退，美軍與解放軍當真因誤判而動了真格，也不會因此而演變成中美大戰。畢竟兩國的領導人都十分理智，斷不會將矛盾弄致不可收拾。況且，美歐金融市場體量龐大，受少許刺激，就足以讓市值急跌一、兩萬億美元，因此最怕在軍事上擦槍走火的，是美西方國家，而非中國。