新北市幼兒園餵藥案延燒一個多月，真相究竟如何迄今未明，卻演變成中央與地方對立、家長與老師對立、專業與民粹對立的荒謬現象；科學在台灣已變成一個笑話。

事件一開始，家長懷疑老師虐童餵毒，跟着抱怨新北市政府處理顢頇不夠積極，到這裏為止都還很正常，可當政治鬥爭一介入後，各種光怪陸離的現象全部出籠！先是所謂4月就已通報1999專線的指控，根本就是一場大烏龍，然後當血液尿液檢驗為陰性時，忽然一堆民代與學者跳出來主張毫無科學根據的「零檢出」。而衞福部先是放話全台檢測，卻又突然急轉彎只檢測新北；為了與之對抗，新北市政府索性逕自宣布接受全台孩童免費檢測，卻又引起民進黨的撻伐抗議，事件的重心早已不再是孩童的健康，而是選票的輸贏了。

與此同時，新北檢刻意用「鬼剃頭」的方式採集孩童毛髮，造成二次傷害；汐止鬧出苯二氮平疑案，衞福部先以保護個資拒絕公布檢驗結果，後來卻又說明其實只是陰性。高雄市政府大動作清查苯巴比妥用藥，發現4名醫師違規使用，一個月至少有一千多人可能受到影響，卻不願公布醫師與診所名稱！這時民眾才赫然發現，某些醫師宣稱沒有幾個醫師會使用的苯巴比妥，在台灣年用量卻高達400萬筆！這種三級管制藥品根本到處都是。

儘管多次動用質譜儀檢測均呈現未檢出，但是很多人決心不等到毛髮檢驗結果前拒絕相信。家長與老師的心結也愈來愈深，許多教保師開始拒絕餵藥，家長自然跟着抓狂。而藍綠白當然不會錯過操作機會，紛紛指摘對方罔顧孩童權益，只想推卸責任，打擊對手。在台灣，任何事情只要牽扯到政治，最終就只能是一場鬧劇！