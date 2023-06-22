今年內地經濟疲軟，是不爭的事實。失業率高企，24歲以下青年人失業率維持在20%以上；居民儲蓄接連刷新歷史紀錄，消費「低欲望社會」的特徵愈來愈顯現；企業投資乏力，前4個月民間投資增速僅0.4%。考慮到去年同期因為疫情封控造成的低基數，如此微薄的增速顯得更加慘淡。

困局之下，各級政府都將經濟擺在突出位置，各種調門愈喊愈高，從「拚經濟」到「全力拚經濟」，再到「不惜一切代價拚經濟」……然而這並沒有挽回公眾的信心，反而讓人不寒而慄，憂懼交加。經濟學最基礎的概念就是成本與收益、投入與產出，環境、資源、人力，法治、公平、市場，也都是時時刻刻需要考慮的「代價」，不惜一切代價，這本身就不符合經濟規律，抽離了這一科學態度，愈是拚經濟恐怕副作用和危害就愈大。

猶記得去年，各級官僚卻是另一番嘴臉，要不惜一切代價嚴防死守、應檢盡檢、全城封控、堅決清零，造成的代價多昂貴、後果有多慘烈，升斗小民實不忍回首。社會治理是一項系統工程，必須各方面統籌兼顧，尋求最大共識和最大公約數，「不惜一切代價」的思路，在任何情況下都要不得。60多年前超英趕美的大躍進，即是不惜一切代價拚經濟的典型例子，結果又如何呢？

經濟是基礎、是中心，將全局工作重點回歸經濟，當然是好事，但這絕不能又搞運動式的大幹快上。經過連番折騰，民間元氣大傷，最迫切需要的是休養生息。如果一個行業，在沒有任何處置預案的情況，就可以扣上「無序擴張」的帽子進行關停，誰還敢投資呢？當無休止的管控可以肆意踩踏基本民生權利，誰還敢敞開消費呢？當昔日被視作人生榜樣的明星企業家，如今夾起尾巴低調做人，誰還能有放膽創業的夢想呢？

民企的停滯與萎縮，如今達到了改革開放以來最令人擔憂的境地。「無序擴張」如同「尋釁滋事」，是一個萬能的罪名，究竟怎樣算有序，怎樣算無序，並沒有明文規定，也沒法規定。一方面喊保護民企，但另一方面「無序擴張」之類的達摩克利斯之劍始終高懸。當對賺到的錢可能被奪走的擔心成為主調，那麼寧願躺平也不願發展，就成為最順理成章的選擇。

當下，債務、失業、消費、投資種種問題糾纏在一起，愈是這種複雜時期，愈應該先喝上一碗二十四味涼茶清清火、醒醒腦，切忌「不惜一切代價」地蠻幹胡來。從為了防疫不惜犧牲經濟，到不惜一切代價拚經濟，都是瞎折騰的極端思維。踏踏實實維護好規則、尊重市場、真正按照法治精神辦事，賦予民間以彈性空間，才能逐步涵養信心、激發活力，這才是經濟復甦的根本之策，也是代價最小的途徑。唯一需要犧牲的，就是官老爺的某些權力。但這恰恰是那些高喊「不惜犧牲一切代價」的人，唯一捨不得犧牲的。