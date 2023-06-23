娛圈單打：貴圈真亂追唔切　花生指數浪接浪

精彩啊精彩！台灣娛樂圈這一波「#MeToo瘋潮」高潮迭起，花生指數一浪高於一浪。最新主角為飛輪海成員炎亞綸，他被網紅小鮮肉耀樂指控奪去處子貞操，兼強迫性交再偷拍上網。炎亞綸硬闖記者會鞠躬道歉，饒是如此，傑青銜頭始終不保。

耀樂先在深夜發長文，直指16歲未成年已將第一次獻給炎亞綸，對方卻不斷傷害他，甚至不理他反對霸王硬上弓進行性侵，並將過程偷拍，在二人分手後流傳互聯網，成為「毀滅人生」的烙印。他意猶未盡，翌日高調開記招盡訴心中情，不料炎亞綸竟親身踩場，含淚鞠躬道歉，極盡煽情之能事。

可能有鑑於黃子佼胡言亂語爆大鑊自絕於娛樂圈的教訓太大，明知躲不過，不如直線抽擊。在此之前，炎亞綸已經出招，發文直認跟耀樂有一段情，承認當時年輕，處理感情不成熟；又辯稱沒有將性交影片放上網，懷疑是修理手機時外洩。

先將一段可能涉及性侵、與未成年人性交、偷拍等齷齪往事，描繪成一段處理不當的真愛，先贏得部分輿論支持；再現身記者會反客為主，既可向公眾展示誠意，又可起施壓之效，反映炎亞綸對掌控前男友心理極有辦法，比黃子佼攬炒式自毀、搞笑藝人NONO不認不認還須認，高明得多。

之不過，炎亞綸涉及的不僅是感情轇轕，更隨時涉及刑事，僅僅高調道歉能否逃過一劫，目前言之尚早。當然，耀樂也不是省油的燈，旋即被揭發牽涉桃色糾紛，「貴圈真亂」寫在牆上。刻下花生友最期待的畫面，可能是「#MeToo瘋潮」殺入香港。