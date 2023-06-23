功夫茶：外勞未到先壓價　司機飯碗勢打爛

復常後百廢待舉，各行各業都嗌救命：請唔到人！港府上周二急推「行業輸入勞工計劃」，批准輸入最多兩萬名外勞，當中小巴及客車司機共佔1,700個名額，下月接受申請。不過外勞未到，有非專營巴士公司就鬼祟「減人工」壓價。

是咁的：本報記者喺一個招聘香港或中港司機嘅社交平台群組發現，有巴士公司喺本月12日發貼文招聘司機，工作內容要求司機喺深圳灣接送政府人員，由晚上8時工作至翌日8時，或晚上10時至翌日10時，共12小時，月薪約2.5萬元。呢，發文一周後，該巴士公司21日再次喺群組發貼文請司機，工作時間由12個鐘減至10個鐘，之不過月薪卻大減5,000個大洋至約兩皮嘢。

嗱！政府推行政策，成日被轟思慮欠周密，引入外勞司機令運輸業工會深感政策必定會打擊本地運輸業，政府不從改善本港小巴及客車司機待遇着手，卻引入外勞司機同本地司機爭飯碗；日前有小巴司機到政總門外抗議，現場擺放咗17個空碗，正正代表司機憂慮「飯碗」將被外勞搶光。「減薪貼文」引來大批網民批評，有網民質疑公司為迎合港府新政策，鋪排後路申請外勞，故下調人工，作出冇人應聘咁款，令政府覺得難請人，唔請外勞真係唔掂！網民慨嘆港人就嚟冇飯開，「唯一出路只有打劫、坐監、移民」，雖屬戲言，卻反映招聘外勞司機制度存缺漏；有網民義憤填膺，指兩皮嘢仲要通宵更，叫你親戚冚家揸啦！亦有網民調侃：遲啲可能得番萬五蚊咋！

各位，外勞未到先壓價，有立法會議員表示，輸入外勞必定會打擊本地工人就業，指政府應該從科學根據方面交代細化數字，譬如給予本地司機資助補貼事宜嘅金額等；此外，政府又冇公布輸入外勞嘅期限，擔心無了期引入，加上外勞所賺嘅薪金多不會用於香港，無助刺激香港經濟，故應改善行業待遇，從根源解決人手問題。

有工會理事長指出，現時小巴司機嘅薪酬每個月只有1.3萬至1.4萬元，政府應將薪金方案作優先考慮嘅條件，呼籲政府畀勞顧會成員參與外勞輸入嘅管理機制，從而避免打爛司機工友飯碗。事實上，亦有行內意見指政府只着重發展鐵路交通事業，忽略咗陸路運輸嘅發展，加上勞工處及運輸署監管不足，唔少小巴司機人工偏低，用膳及休息時間更被剝奪，導致冇人入行！要言之，不患寡而患不均，政府引入外勞予人厚此薄彼觀感，外勞一入職工資即達工資中位數，又有醫療福利及交通津貼等，被質疑與本地工人「同工不同酬」。政府喺輸入司機外勞時確要三思，咪口講保護本港工人就業優先，實質又係茶瓜送飯，好人有限！