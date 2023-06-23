正論：走犯並非首次　香港光怪陸離

這些年，香港運交華蓋，多麼匪夷所思的事情也會發生。昨日又上演一宗離奇走犯案，為不足3個月內的第二次。一名涉嫌「製作兒童色情物品」被還押的六旬男子，聲稱不適被押解到伊利沙伯醫院求醫，期間趁懲教署職員不察，竟掙脫手銬逃出醫院再登上的士離開。若非其女兒大義滅親主動舉報，隨時到現在仍未將之緝捕歸案。

消息指，該名男子清晨時分到達醫院，趁懲教署職員前往病房護士站時，突然掙脫鎖在病床的手銬逃跑，在場人員即時喝止追截並召喚支援。很可惜，理應訓練有素的紀律部隊人員，竟然不及一個「奀挑鬼命」且身穿病人服的疑犯機靈，眼白白讓他逃脫。儘管署方事後成立調查委員會深入調查事件，但押解病人就醫的保安鬆懈，連手銬也沒有上緊以致疑犯輕鬆逃脫，有人失職已是寫在牆上。

走犯事件近年時有發生，5年內已有5宗，最近期一宗發生在今年4月，而且不僅走犯，還涉及掉包。37歲販毒男疑犯於西九龍法院的臨時囚禁室等候還押期間，與一名24歲襲擊案男疑犯交換身份識別文件，冒認對方保釋後逃逸。在眾目睽睽下偷天換日，情節堪比荷里活電影，令人側目。

此外，去年3月，一名22歲男子涉無牌賣酒等案被法庭判感化令，惟他未有按時出庭而被法庭通緝，被捕翌日帶往九龍城裁判法院提堂，竟在等候應訊期間，趁執法人員不為意逃走，並在法院正門登上的士逃去。還有，2020年2月，一名18歲青年涉嫌販毒被捕，還押期間報稱不適送往明愛醫院就醫，翌晨趁看守人員不為意赤腳奪門逃走。

同類事件一再發生，事發地點不是醫院就是法庭，反映兩地保安鬆懈，人員明顯疏忽，且現行的押犯程序存在極大漏洞，當局一直沒有吸取教訓。正如本報早前指出，港府應參考外國，在還押保釋程序中引入高科技輔助，例如指紋解鎖、人臉識別、電子腳鐐等。須知道，這些技術在日常生活並不罕見，偏偏港府不予重視，以致在不容有失的保釋及押解程序中屢屢出錯，實在令人費解。

實際上，在疑犯被捕後，警方已可套取指紋及拍照存檔，在保釋程序中引入更多科技以作保障，以及為出庭及送院疑犯加上電子腳鐐以防逃跑，不過是增設裝置問題，並不涉及侵犯私隱，是不為也，非不能也。當確診新冠的患者，前些日子也要被政府硬性規定必須戴上電子手環，以防他們通街跑，當局對待疑犯卻分外寬鬆，堪稱咄咄怪事。港府不思進取，毫不警惕，難怪走犯掉包不絕上演。

必須指出，走犯茲事體大，一旦這些疑犯逃走後再犯案，或去如黃鶴逍遙法外，不僅是對法治之區的最大諷刺，更隨時危及社會治安。當內地科技發展一日千里，「刷個臉」就能購買車票和輕鬆購物，同時令罪犯插翼難飛，香港卻仍在故步自封，動輒以侵犯私隱說事，有漏洞都不肯去修補，證明香港許多問題，歸根究柢是人的問題，是為政者不作為的問題！