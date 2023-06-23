某次討論時，我提出香港百廢將興，是要從亂中返治。但治不是沒有了示威、遊行、暴動，市面平靜便是，治是制度、政策、民心，是要把產生亂的問題解決。然而香港產生亂的問題，不是一般性的經濟、社會、民生，以政治形式宣洩。當然，根源是經濟、社會各種政策偏差造成的深層矛盾，但過去幾年的黑暴，還主要是因為美國點火，形成顏色革命。平亂後進入治的階段，既要克服結構性矛盾，但亦要防美國再次搗亂，此所以政府堅持國家安全。

在討論中，我更進一步地提醒，中美矛盾並沒有緩和，美國表面上急於與中國作官式交流，可交流中無和解之意，徒是公關伎倆，一是表示可與中國溝通，向國內外交代。二是迷惑中國政府，意圖把它現時超越紅線的做法被默許，例如把台海現狀和平不變塞進一中原則之內。也讓國際和台灣社會誤以為北京對於美軍入台、台購美國武器無法應付，任由國務卿布林肯在北京會面前後大談美國原則；拜登在其後更公開稱習近平為「獨裁者」，明顯證明美國尋求與華會面商談只是表演騙術。而美國對中國金融經濟等的「脫鈎斷鏈」、對中國企業的制裁還是步步緊迫，無絲毫的轉變。

美國近來的外交舉動，對中國不過是緩兵之計，還是積極構建對華的圍堵。因此，我們在香港不應誤判為中美緩和，危機已過。事實上，看美國的部署，反而加快步伐落實圍堵。美國針對中國是要打擊中國的發展，打擊香港是最容易，可藉此對中國內地政府與社會製造恐慌。中美之間經濟已是政治，例如人民幣的貶值，不可視為市場經濟運作的結果，以中國的外貿順差，外匯儲備龐大，資本帳也未全開，人民幣不應貶，貶便是金融戰的表現。同樣，美國抬高美股，近來吹捧日股，也是打擊港股A股的金融戰策略。

香港經濟的根基在金融，但自由開放，聯繫匯率可守卻代價重大。美國還未要開啟對華大戰，但是在金融市場上衝擊香港的股市地產，輕而易舉，且可即時得益。香港連上內地的股市與匯市，重挫香港之餘還可重重打擊內地社會與企業的市場預期心理，製造不滿和恐慌。衝擊連續的話，香港不穩，內地亦會有不穩風險。

在此境況下，香港可怎樣應對？有甚麼招數可與中央合作，既保內地，也防衞香港？是否應在現時體制政策作大改動？