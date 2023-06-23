中美大國博弈會否爆發軍事衝突，這是大家最關心的問題，也是說不準的問題。然而，若是爆發軍事衝突，必以台灣問題為導火索乃眾所周知。還有，中美之所以形成「大國博弈」、有爆發軍事衝突的危險性，美國是發起方、主動攻擊方，中國是守方和反抗方。也即中方是正義的，是正當自衞；美國是非正義的，是戰爭犯罪的一方，這個大是大非很清楚。

當過美國前總統國安顧問、國務卿的基辛格，日前接受訪問時表示，美中關係正處在「懸崖邊緣」，若互不讓步，台海遲早會發生軍事衝突。基辛格認為，兩個超級強國發生戰爭，只有付出不成比例的代價才會贏，所以結局不會有贏家。他表示，美中兩國都把對方視為最大威脅。

這是基辛格在為美國開脫罪責。其實，中國從來沒有威脅美國，從來就是美國威脅中國。中國百多年的奮鬥，只是為了救亡圖存，獨立自主有尊嚴地發展自己，為了民族復興、人民過上好日子。中國反覆講過永不稱霸，中國謀的是和世界上所有的國家民族共同發展，建立「人類命運共同體」。中國選擇的是中國特色的社會主義道路，對內對外都是要共同富裕、共同發展，不像美國實行的是極度貪婪、不擇手段擴張，剝削搶掠、巧取豪奪全球資源財富以肥私的資本主義制度。這樣的制度，注定要維護霸權，注定要把別的國家的發展和富強視為「威脅」，必要打壓、除之而後快。

從這個意義上說，中國只要不屈服，不放棄奮發圖強、民族復興、人民追求美好生活，只要不讓美國資本掌控中國財富和國家命運，美國就不會罷休，就會挑起軍事衝突，通過打仗消耗、打垮中國，這就是毛主席說過的「帝國主義的本性改不了」。

美國要引發對華軍事衝突，最大抓手就是台灣問題。它知道，這是中國核心利益的核心，不可讓步，不可久拖不決，只要美台持續挑釁，這一仗必將打起來！