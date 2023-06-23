正當中法關係轉趨友好和密切之際，中國繼續出擊，國務院總理李強日前出訪德國，與總理紹爾茨言談甚歡。紹爾茨強調，德中兩國經貿和雙向投資聯繫緊密，德方無意對華脫鈎，宣布雙方達成十多項合作協議。

儘管就在差不多時間，德國政府發表首份國家安全戰略，指中國對全球安全構成愈來愈大威脅，與德國利益和價值觀背道而馳。但很明顯，這種說詞主要是應付國內外反華輿論而已，不可能影響中德交好。皆因中國已連續7年成為德國最大貿易夥伴，去年德國和中國雙邊貿易額接近3,000億歐元，別說脫鈎不可能，就連減少對華依賴也不可能做到。

去年底紹爾茨率團訪京，與習近平會面，成為新冠疫情爆發以來首位訪問北京的七國集團領導人，當時德國商務團滿載而歸，可見中德友好，對德國有利無害，根本沒有對抗的必要。尤其歐洲不同於美國要稱霸世界，與其盲隨美國反華，倒不如兩邊游走，促進經濟發展。事實上，今番李強訪德，成果的確如他所說的豐盛，單是一直被卡着的中企入股德國漢堡港交易終於塵埃落定，中遠集團將收購漢堡港「福地」集裝箱碼頭24.99%股權。這項投資一度被德政府阻撓，但紹爾茨最終點頭，並在日前正式完成交易。漢堡港是德國最大港，也是歐洲第三大港，交易後中國成為該港口最大的交易夥伴，中國在世界航運物流領導地位更加鞏固。

美媒對此恨得牙癢癢，批評中國利用經濟優勢挑撥歐洲與美國的關係。然而，天下熙熙，皆為利來，國與國的交往就是建基於利益，美國一味自己優先、自己獨贏，有甚麼着數給盟友呢？德法作為歐洲兩大強國，若美國都箍不緊，又有何能力阻止中歐走近？