2016年台灣舉行總統大選，國民黨在前一年突然易帥，原本公推的候選人是洪秀柱，臨時改為朱立倫。此番更動，整個競選形勢登時大變，國民黨朝令夕改，亦使民心盡失，最後讓總統寶座落入了民進黨的蔡英文手上。

當年陣前「換柱」，據說是因為洪秀柱的民望太低，支持度只有15%，但是後來換作朱立倫，也不見得有何起色，結果大敗於蔡英文，更創下國民黨在總統選戰中，與民進黨歷來最大的得票差距。洪秀柱民望低迷，究其原因，是國民黨內山頭林立、各懷鬼胎，不能戮力同心去支持一個候選人。甲派推舉出洪秀柱，乙、丙、丁派的黨徒不服，便合力把她拉下來；到另一派推舉出朱立倫，甲派又聯同其他黨人，一起去抽他後腿，如是輾轉，最後國民黨之敗，主要就是敗在內鬥當中。

時至今日，歷史可能又要重演。國民黨為迎戰來年總統大選，月前推舉出侯友宜掛帥，但他自披甲以來，民望拾級而下。兩周前有民意調查顯示，侯友宜的支持度只有18%，部分國民黨人還抱懷疑態度，指該民調是出自綠營媒體，不足採信。詎料，日前公布最新民調，侯友宜的支持度再跌至17%，而主辦是次調查的，是藍營媒體。

看來侯友宜已變成老牛破車，不堪負重，國民黨又是時候要啟動換帥計劃了。洪秀柱當年的支持度只有15%，便急須換掉，如今侯友宜的民望，正不停向這條紅線靠近，他似乎也支撐不了多久。可是即使換成某甲或某乙，也不代表就能團結藍營。多少年來，國民黨仍是這副德性，所謂「內鬥內行，外鬥外行」，黨內大部分的實力，不是用作對付民進黨，而是在內部傾軋中，自己走向消亡。