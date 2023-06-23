本港兩間電力公司與特區政府緊密合作，確保供電穩定，而兩間公司則獲得豐厚的利潤。打從20年前開始，人人都說要發展可再生能源，以減低碳排放。當時個人就指出，由於香港基本上乃一個大城市，並不適合發展該類能源。

環保人士的要求愈來愈強烈，大約10年前，兩電推出屋頂安裝太陽能板計劃，公司以每度電5元買入作為獎勵，很多村屋積極參與。市區一些樓宇，若然業主取得共識，亦可以在屋頂鋪設太陽能板，同獲優惠。

但是大多數市民不知道，兩電是用市區居民電費補貼此等特殊用戶。以中電為例，最近每度電售價約為1.4元，可見補貼程度。這只是補貼一部分，尚未計算電力公司在設計裝機容量時，必須能夠滿足整個電網需求，太陽能發電那一部分基本上不能計算入去，因為無人知道何時下雨或密雲。

太陽能板安裝公司鋪天蓋地作宣傳，計劃參與者自覺保護了環境，還有經濟效益，背後實情卻無人分析，令人嘖嘖稱奇。

兩間電力公司當然知道真相，但是有誰敢不擁護再生能源？香港位處亞熱帶氣候，每年下雨及密雲的日子甚多，並不適合發展太陽能。目前的計劃就屬「柴娃娃」式，怎樣推廣下去，實質效果都不大。

事實上，在市區，很多大廈的天台並非由住戶控制，而是由發展商早已決定其用途。大廈天台極少鋪設太陽能板，因為其經濟效益似有若無。一個價值數千萬元，甚至過億元的單位，坐擁無敵景觀，哪能容忍上面有太陽能板遮蓋？