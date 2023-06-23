台東縣長饒慶鈴參加海峽論壇後，國台辦宣布台東縣25家果園的鳳梨釋迦可以輸入大陸，結果卻引來民進黨的撻伐，不是警告國民黨不要配合統戰，就是譏嘲好像神功護體，參加論壇後介殼蟲就不見了，甚至還批評只開放台東根本就是撕裂台灣，絕對是中共的陰謀。

大陸當然有對台灣進行統戰，那是因為大陸認為台灣人也是中華民族，兩岸一家親，所以才會與台灣簽訂ECFA率先對台讓利，過去對台灣的農漁產品也是睜一隻眼閉一隻眼，不要太離譜就過關，目的是希望增進兩岸人民感情，最終能夠促進和平統一。可是人家給你方便你當隨便，台灣輸入大陸的農漁產品經常出現質量問題，大陸多次提出警告後，台灣農業單位不僅沒有積極溝通解決，反倒繼續擺爛，加上民進黨吃孫子喝孫子末了還要罵孫子的心態太過明顯，導致陸方開始嚴格審查。結果民進黨不是趕快協助農漁民改善，卻操作成「抗中保台」，那麼大陸恢復對待國際輸入產品的統一標準，請問到底錯在哪裏？

現在在野黨地方首長自己努力突破，好不容易讓大陸重新開放，民進黨不僅沒有趁着這個機會修補與對岸關係，讓更多台灣產品能賣到大陸，反倒又再次政治操作，彷彿大陸跟台灣買東西，台灣人民幣賺愈多禍害愈大一樣！要真是如此，民進黨何不乾脆宣布回復蔣經國時代的三不政策，跟大陸老死不相往來算了？如果民進黨對台灣本身的制度與人民有信心，何需恐懼對岸的統戰？統戰如果對台灣人民有利？又為甚麼不接受呢？事實是民進黨的金主賺人民幣時，他們從來都不反對，否則當年蔡英文也說ECFA是包藏禍心的統戰陰謀，卻到現在都不終止，難道是精神錯亂嗎？