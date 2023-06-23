美國總統拜登嘅髮型並非中間分界，不過佢講嘢卻愈嚟愈騎呢怪！前一陣子佢吹噓自己過去兩年嘅經濟政績，創造近1,300萬個新職位；實情係佢執政逾兩年，美國國債愈積愈多，好多人窮到連幾百美元積蓄都冇，但拜登依然感到「自豪」。呢，拜登次子亨特被指冇納稅及非法擁有槍械，佢周二與司法部達成認罪協議。拜登當日喺加州三藩市演講後，有記者問佢有冇聯絡亨特，佢笑稱「為兒子感到自豪」！

阿哥，個仔又唔交稅又非法擁有槍械，貴為總統，講出嚟都羞家。明明係「養不教，父之過」，而老爹竟然為個仔感「自豪」，都真係顛覆吾人三觀！看來，一切衰嘢佢都可以「一笑風雲過」，樂觀到完全冇煩惱！呢嗱！呢位「自豪總統」喺一場競選籌款活動上，突然重提「間諜氣球」事件，佢話「當我下令擊落那顆滿載兩箱間諜設備嘅氣球時，習近平很不高興，因為佢不知氣球在美國境內哪裏，一旦沒掌握氣球動向，對獨裁者來說就非常難堪」。

拜登口沒遮攔，看來更勝前總統特朗普。把習近平稱「獨裁者」，隨即引來中國外交部強烈不滿，怒轟「美方的言論極其荒謬，極不負責，嚴重違背基本事實，嚴重違背外交禮儀，嚴重侵犯中方政治尊嚴，是公開的政治挑釁」，用詞不可謂不嚴厲，並指美方歪曲事實、升級炒作，充分暴露了美方霸權霸凌的本性。拜登擺明沒有把「相互尊重、和平共處、合作共贏」放在心裏，中美關係嘅深層分歧，看來不會隨美國國務卿布林肯訪華而有所改善；布林肯日前仲話，相信未來數周至數月，會有更多美中高官互訪，兩國元首亦可能會面。撞你個鬼咯，布林肯自我廢噏，拜登則失其宗本，只能做隻井蛙，喺「自豪」中脹死！