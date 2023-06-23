早前將軍澳某私人屋苑單位進行內部裝修時，在未經當局批准下拆除部分結構牆，不但違反相關法規，還可能造成結構安全問題。事後有議員要求當局就室內設計行業設立強制性的發牌或註冊制度。筆者一向支持加強對各類違規僭建行為執法，包括善用科技如無人航拍機及人工智能，以降低調查成本和提高執法成效。但室內裝修顧名思義是在室內進行，難以被執法部門發現。上述拆牆事件若非有人將相關影片放上網，外界可能無從得知。

有人建議授權相關部門以至物管公司人員，入屋巡查涉嫌違規的室內裝修工程，但有不少社會人士反對。其一是《基本法》第29條規定：「香港居民的住宅和其他房屋不受侵犯。禁止任意或非法搜查、侵入居民的住宅和其他房屋。」除非執法人員已取得法庭手令或有證據顯示單位內有嚴重罪行發生，否則一般不得進入私人住宅進行調查。其二是室內裝修工程的種類及數量繁多，大小不一，不少工程本身亦毋須向當局申請或呈報，故一一巡查的可行性低，過嚴、過密的申報及巡查，亦會對佔絕大多數的守法住戶造成滋擾。經過今次事件，屋宇署表示今後會留意網上的「睇樓」及裝修服務短片，對懷疑違規個案主動跟進調查。

對於為室內設計行業設立發牌或註冊制度，筆者與部分業界人士都有保留。首先今次事件涉及的拆除結構牆工程，不論是有註冊的建築師或測量師，還是現時毋須註冊的室內設計師與裝修工人，都應當知道要委聘合資格人士及向屋宇署入則申請批准，因此重點不是需否發牌，應是守法和犯法問題。為加強宣傳和教育，屋宇署將設立電話熱線，方便公眾查詢法規和建築圖則等資料，相信有助減少市民誤墮法網。

近年為加強利民的措施，有關監管建築及裝修工程的大趨勢是簡化法規和精簡審批，包括引入小型工程申報及承建商註冊制度，對於一些簡單、低風險、不會造成重大安全問題的工程，盡量以申報代替申請，以自律代替監督，以外判代替政府一手包辦，藉此降低工程造價和監管成本，縮短審批和施工時間，對業主、業界及相關執法部門都有利，不應因為個別的違法個案而走回頭路。

不少業界人士更認為，現時部分規定要向屋宇署或消防處入則申請的室內裝修工程，是否有適度放寬的空間。例如根據現行法規，住宅廚房必須裝有可自動關上的防煙門，但有不少住戶會自行改動或拆卸廚房的防煙門，甚或改作開放式廚房等，這都是屬違規的。但隨着使用火水爐幾近絕迹、電磁爐的普及化、新一代爐具的防火功能大幅提升，以及香港有愈來愈多「無飯家庭」，當局實應檢討這些可能已過時的要求，在保障安全、善用資源及利便市民之間取得適當平衡，不應以行之有效、按本子辦事等作理由，事事不作為。