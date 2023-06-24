世界視線：美誓要霸權東擴　俄傾盡全力反擊

俄烏戰爭在西方軍政及學術界，已經有非常完整的論述，特別重要是關乎戰爭被引發的背景，以波恩大學榮休政治學教授克里斯蒂安‧哈克，以及美國芝加哥大學政治系的約翰‧米爾斯海默教授的分析最具代表性。

他們首先點出全球在邁向「時代轉變」，早在1989至1990年開始，美國進入單極世界及蘇聯完全衰敗沒落，美國政府企圖向全球「輸出民主」。可是，美國雖然倡導「民主、人權及自由」，但實際上追求的是美國的利益、全球影響力和安全，進一步使俄羅斯解體。最標誌性的是北約向東擴張1,600公里，直逼俄羅斯。到2007年慕尼黑安全會議，俄羅斯總統普京繼之前戈爾巴喬夫及葉利欽，再一次強調北約不能再東擴。

雖然北約的核心價值是共同維護成員國的「民主制度及安全」，但美國政府鼓動加入北約的烏克蘭，卻完全沒有民主政制的條件，因為至今烏克蘭政體及總統澤連斯基仍然是由寡頭力量控制，沒有司法獨立及言論自由。對於烏克蘭的少數族裔及政治取向問題，美國更認同澤連斯基政府可完全違背人權公義排斥政府內的親俄力量，迫害及施行種族清洗手法。俄羅斯的入侵是為了對抗烏克蘭政府縱容納粹分子、違背《明斯克協議》、侵害烏東俄裔人民及破壞其社會。

2008年北約開始軍事支援烏克蘭，2014年更進一步加強訓練及武裝化烏軍和納粹分子。而西方表面的民主擴展，例如入侵阿富汗、利比亞、敍利亞，完全沒有好結果。軍事支援澤連斯基政府軍事干預烏東，再加上2022年烏克蘭修憲要加入北約，就成為普京政府的憂慮和警號，繼而入侵。

俄羅斯作為核子大國不可能被擊敗，俄國相對烏克蘭還有極大戰爭潛力，西方要面對俄羅斯可能得到西方以外的充分支持，例如中國、印度、非洲多國及巴西等南美國家。軍事上西方若親自派軍介入，戰果很難預計，更有最終演變成核戰的全球威脅。

如果西方不接受和解，即使仍然利用烏克蘭做戰爭代理人，將戰爭升級，也只會拖延時日，因為烏軍需時學習使用北約的武器，適應北約的空軍與陸地部隊的配合作戰。而俄羅斯雖然也需要時間現代化及提升戰爭能力，但只要戰爭升級至國家及社會存亡，俄軍將會表現出高度創意及適應力。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻