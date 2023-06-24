功夫茶：全因港府太離地　貧者愈貧實可悲

每對父母都會教小朋友要勤奮上進，一分耕耘一分收穫，知識可以改變命運，只要努力總會有出頭天；直到長大、投身社會，就會發現好多事都唔係靠努力可以解決咁簡單；除咗個人努力，仲會受好多因素影響。例如本港嘅貧富懸殊問題咁，無論港人嘅教育程度提到幾高，抑或打工仔幾搏命工作都好，貧者依然愈貧；更可悲嘅係，基層搏命打工就愈做愈窮，港府一事無成，經濟民生毫無改善，高官反而高薪厚祿，日復日為加幾多人工而爭拗，相信好多市民心底都有疑問：「咁公平咩？」

呢嗱！最近有研究所針對市民對香港貧富懸殊問題嘅看法展開研究，結果發現，約六成受訪市民都認為本港貧富懸殊問題嚴重；雖然百分比較去年嘅同類型調查下跌咗7.5個百分點，但並唔代表情況有所改善。皆因喺受訪市民當中，49.6%認為本港現時嘅貧富懸殊情況，查實同5年前係差不多，又有32.4%認為現時嘅情況比5年前更嚴重，認為有所改善嘅，只有可憐嘅13.9%。雖則單憑呢兩項數據，並唔能夠切實反映現時本港嘅貧富懸殊狀況，但就反映出普遍市民都主觀認為貧富差距冇縮窄過。

何解會有呢種看法呢？今次調查中嘅另一項數據，或者解答到呢個疑惑！數據顯示，約四成受訪市民目前嘅家庭收入，根本唔足夠或者僅僅足夠應付日常開支；絕大部分人嘅思想都係主觀，當自身嘅生活質素冇任何改善，甚至可能比以前更差，又點會覺得自己同上流階層嘅距離拉近咗呢？

另外，喺今次調查當中，普遍受訪者都認為造成貧窮嘅原因同社會因素有關，例如制度唔公平、資源遭壟斷等。又有75.4%受訪者認為，港府應做更多工作嚟解決貧富懸殊問題。當被問到政府喺咩範疇需要做更多嘅時候，最多人回答嘅係公營房屋，其次係教育，排第三嘅係醫療；換句話說，大部分人都覺得當局喺呢3個方面都做得唔夠！

值得一提嘅係，對於未來5年貧富懸殊情況，有38.8%受訪者認為會同依家差不多，29%預計會更嚴重，相信會有改善嘅只有21.4%。如果將兩項數據併埋一齊嚟睇，普遍市民都認為港府應該做更多工作嚟解決貧富懸殊，同時普遍市民都認為未來5年貧富懸殊情況難有改善，咁係咪可以演繹為普遍市民都對港府冇信心，唔相信今屆政府可以解決問題呢？查實唔可以怪市民咁諗，今屆政府上台已經有一段時日，喺全球擺脫疫境之後，當局好似做咗好多嘢，但實際上做到啲乜？經濟依然不景，復甦照舊緩慢，房屋問題依然未解，呢啲都係有目共睹，咁又點對政府有信心呢？