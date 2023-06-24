表面看，美國總統拜登在國務卿布林肯赴北京對話、「穩定中美關係」取得了一些成果，但不旋踵他就攻訐中國最高領導人是「獨裁者」。這似乎是拜登「老糊塗」了，是「大嘴巴胡說八道」，「可以理解」，屬生理因素、健康因素、年齡因素使然。美方則趕緊聲稱，不會對「布林肯成果」造成影響。

然而，問題哪有這麼簡單？中方已向美方嚴正交涉和強烈抗議，聲明拜登的言論是錯誤、荒謬和不負責任，是公然的政治挑釁，令人質疑美方尋求穩定兩國關係的誠意。中方敦促美方立即採取切實行動，消除負面影響，恪守自己的承諾，否則一切後果將由美方承擔。

中方的態度非常強硬，中美之間從冷戰到如今，美國總統無論多麼仇華反共，也未見對中國領導人進行這等直截了當的攻訐，拜登開了先河。這不是他的一時失言，而是他的仇華反共早已融化在血液裏、深刻在腦海中，一遇機會和場合，張口就來，毫無顧忌。

美國國務院首席副發言人帕特爾說，拜登的言論「並不應該令人驚奇」，「我們會毫不猶豫地指出我們存在分歧的領域……總統和國務卿明確指出的其中一個領域，是民主和專制之間的區別，以及它們所具有的特點」。這位副發言人不打自招地揭開了拜登攻訐中國領導人為「獨裁者」、進行「政治挑釁」的「美國價值觀邏輯」。可以肯定，按照這樣的邏輯，拜登滿口胡言的「政治挑釁」還會層出不窮，中美關係不可能穩定。布林肯之流再跑北京多少趟「溝通交流」，拜登再聲稱要「美中兩國元首會面」，都是白搭。

今次中方的「嚴正交涉和強烈抗議」已經公諸於世，並要求美方採取切實行動，消除負面影響。人們要問，何為「切實行動」？怎麼「消除負面影響」？筆者以為，拜登須收回「錯誤荒謬」的言論，公開道歉。美方若做不到，其後果是布林肯的「訪京成果」報廢可也。