大炮一響，黃金萬両，戰爭既是殘酷的殺戮，也是燒錢的遊戲。在俄烏戰爭中，美國軍火商固然賺得盆滿缽滿，不少人也乘機發了大財。美國國防部日前聲稱，經審計發現，美國對烏克蘭軍事援助的部分裝備估值高於實際價值，總共多算了62億美元。國防部歸咎於「會計錯誤」，原因是美國移交給烏克蘭的武器大多是老舊武器，卻按照新武器的價值計算，導致每次估算的金額都比實際的多。

俄烏戰爭爆發後，美國即帶領西方陣營源源不絕為烏克蘭提供各種援助，單是軍事援助就達數百億美元，加上經濟和人道援助，數目驚人。美國國防部隨便一查就查出62億美元虛報金額，不知還有多少黑幕未曾曝光，當中是否涉及骯髒交易，是否有人上下其手中飽私囊，外界永遠也不會知道答案。

有人統計發現，俄烏戰爭給美國造成的金錢損失，已超過1991年的波斯灣戰爭和美國內戰，直逼一戰、二戰、朝鮮戰爭、越南戰爭、伊拉克戰爭和阿富汗戰爭的水平，代價可能高達數千億美元。由此可見，美國策動代理人戰爭，雖然美軍不必上戰場，但經濟成本難以估計。當然，所有成本都是由美國國庫和民眾承擔，軍火商乃至軍工複合體無不大發橫財。

最大的問題是，美國的援助都去了哪裏？是否全部用在烏克蘭身上？答案顯然是否定的。美國資深調查記者赫什早前透露，澤連斯基政府在2022年購買柴油燃料時，挪用了4億美元或更多。華府官員承認，他們根本無法監管援烏金錢和武器的下落。而根據西方媒體大量報道，許多運往烏克蘭的武器已經流入黑市，並落入歐洲、非洲和中東的犯罪團夥手中。俄羅斯總統普京去年也曾警告，西方援烏的一些「強力武器」 可能已經落入恐怖組織手中，帶來嚴峻挑戰。

由此可見，美國國防部查出62億美元虛報金額，也許只是冰山一角。俄烏戰爭不僅改變世界格局，而且帶來種種問題，包括軍備競賽、武器走私等等，可謂後患無窮。而這一切都是美國造成，這個靠戰爭發達的國家，至今依然樂此不疲，不是自己下場，就是發動代理人戰爭。奇就奇在許多國家甘願被利用，不惜充當炮灰，好像烏克蘭這樣弄得山河破碎，生靈塗炭，國不成國，家不成家，而基輔當局依然執迷不悟。