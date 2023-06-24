美國國務卿布林肯叩門多時，終於如願到訪北京，還成功得見國家主席習近平，難怪總統拜登讚賞其表現很好，令兩國關係在美國期望之上取得進展云云。可惜好不了多久，拜登又口出狂言，將習近平形容為「獨裁者」，激起北京震怒，華府官員私下亦大感頭痛，擔心這場爭議，會成為布林肯在訪華中取得進展的重大挫折。

事實上，中美關係關乎各自國家利益，是國運之戰，不會因為布林肯獲習近平接見而有根本上的改善，大家不過各自表述，闡明立場而已。明乎此，拜登口出狂言雖然令北京不悅，但兩國關係並不會因此由好變差，皆因兩國關係完全談不上好，所謂由取得進展而變成重大挫折，只是過慮。

明知只是戲一場，布林肯還是執意訪華，用意不言自明，無非為了拜登連任獲得更多籌碼。尤其美國總統選舉是燒錢的玩意，欠缺背後金主支持根本無法參選。例如拜登在2020年總統大選便耗費不菲，每張選票花費逾13美元，由宣布參選至大選結束，一共花費超過10億美元，成為史上最貴的一場選舉。

美國的金主們，包括金融家、大企業老闆等，在中國無不擁有龐大商業利益。摩根大通行政總裁戴蒙早前訪華，便好話說盡，揚言大摩在中國好壞時刻都願意留下；至於全球首富馬斯克、微軟創辦人蓋茨訪華，更獲北京高規格接待，顯見關係非常密切。試問這些金主們怎麼可能容忍，中美關係長期處在不穩定狀態、雙方高層斷絕溝通、隨時擦槍走火的環境之下？

北京對此十分明瞭，習近平便明言「世界需要總體穩定的中美關係」。既然國務卿多番求見，連被訓話也不介意，做做表面工夫、讓全世界稍稍安心，何樂而不為。