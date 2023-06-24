今日俄烏戰場前線，據說是腥風血雨、傷心慘目，讓不少戰地採訪者感到震驚。烏克蘭軍隊自恃裝備先進，猛然開展反攻，卻因為輕率冒進，而栽了大觔斗。俄羅斯總統普京說，烏克蘭這場反擊戰輸得狼狽，與俄軍的死傷比例懸殊，達到十與一之比，更有傳聞指出，戰事最激烈時，烏軍一天要犧牲約3,000條人命。

烏克蘭總統澤連斯基是個強脾氣的人，素來口硬，但他近日也承認，烏軍的反攻進展緩慢，遠不如預期般理想。基輔的領袖們大抵覺得一切得來太易，只消打着反侵略旗號，便可以得到美西方國家的大力支持，武器源源不絕供應，因此烏軍打起仗來，像是完全不懂珍惜武器，在近期的戰役中，合共耗損了245輛坦克及678輛裝甲車，就連號稱堅不可摧的德國製豹2坦克，也被俄軍打成廢鐵。這場仗究竟是如何慘烈，於斯可見。

普京總統平素不愛妄言，他近日指出，烏克蘭不可能在戰爭中獲勝，以此觀之，烏軍成功反擊的機會委實十分渺茫，與其苦苦支撐，倒不如認真開展談判。烏克蘭是被入侵者，情況固然讓人同情，但形勢比人強，容不得你不暫時低頭。今日的澤連斯基，應該重新構思烏國未來，和談和發展之路可以分三步走，姑且稱之為「一、五、十規劃」，意思是一年內停戰，5年內加入北約組織，10年之後再考慮如何奪回領土。

這場仗再打下去已無意義，烏克蘭很難在短期內奪回大量失土，反而應該考慮就地停火。待終戰之後，烏國可以申請加入北約，一旦成功，有了美西方的軍事保護罩，餘下的領土便可保無虞。至於如何從俄羅斯手上重奪失地，那是長遠之事，在10年之內大可甭談。