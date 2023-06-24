近日有台灣學者撰文認為，由於美國內部必須面臨共和黨鷹派壓力，不可能在台海示弱，而中國視台灣問題為重中之重，沒有任何退讓空間，但雙方其實也不願為台海大動干戈，所以技術性共管台海，就變成可能的選項。意思是美方在加強台灣防衞能力的同時，堅持一中政策，並且約束民進黨不得刻意操弄意識形態，緩和兩岸局面；而解放軍也不再圍島演習，降低軍事衝突發生的可能性。如此一來，雖然沒有任何條約或協議，卻實質上形成技術性共同維持台海穩定，對雙方來說都有好處。

學者的目的是希望減緩兩岸對峙的態勢，避免兵戎相見，但我還是必須說，這樣的想法把中美台都想簡單了。對中國來說，眼前最重要的是突破美國的全面打壓，讓中國與世界結合更深，直到美國再也無法以制裁或圍堵方式對付中國；就算不能超越美國，至少也要平起平坐。但台灣問題上如果呈現對外示弱的舉動，便會引起對共產黨執政正當性的質疑，所以除了強硬沒有別的選擇。

在美國看來，放任中國的發展就意味着美國霸權的終結，要維繫美國宰制世界的地位，唯一的方法就是在中國羽翼未豐前，無所不用其極地破壞。解放軍攻台就是美國最好的藉口，美國看似努力維持台海安全，實際上卻希望解放軍趕快吃餌，而且愈早打對美國愈有利。至於民進黨，面對美國毫無自主權力，唯一關心的就是選舉，萬一台海發生戰爭，民進黨高層也早已安排好退路，最多就是轉移到美國繼續吃香喝辣罷了。

中美一個不能退，另一個不想退，而身為焦點的台灣卻早就身不由己，台海這場棋局，已經愈來愈接近勝負關鍵的時刻了。