功夫茶：弱勢社群遭忽視　加強支援莫遲疑

中國傳統文化博大精深，古代聖賢好多至理名言，例如孟子曾經講過︰「老吾老，以及人之老；幼吾幼，以及人之幼；天下可運於掌。」意思即係，要尊敬自己嘅長輩，然後推而及之去尊敬其他老人家；愛護自家孩子，繼而愛護別家孩子；咁治理天下就會變得好容易。簡單嚟講，就係勸勉政府要推行仁政、尊老護幼，才能獲得民心。睇番港府，先唔講仁唔仁政，淨係喺幫扶弱勢社群方面都搞到一鑊泡，間接導致本港悲劇頻生，咁何談民心呢？

呢嗱！立法會推動照顧者為本政策小組委員會尋日召開公聽會，邀請咗多位社會代表，諗住聽吓社會對於港府計劃將4項關愛基金轄下經濟支援計劃恒常化，會有咩意見。喺會上，有代表指出，家陣本港嘅託兒服務嚴重不足，而且主要針對在職家庭，對拎緊綜援嘅單親家庭係照顧欠奉，呢啲家庭一旦爆煲，就有可能發生慘劇。又有代表認為，當局現時淨係識關注殘疾和老人嘅照顧者，但就忽略咗兒童嘅照顧者，尤其係特殊兒童嘅照顧者，明明佢哋嘅壓力同樣大。幾乎所有代表都對港府現行嘅措施感到失望，仲批評當局嘅計劃根本就唔係以「照顧者為本」，解決唔到現實問題。

何解港府會忽略咗特殊兒童同埋單親家庭呢？因為港府歷來施政都係鍾意「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，從來唔會作通盤考慮嘛！唔通啲官員唔明白兒童照顧者同其他照顧者嘅壓力一樣大咩？唔係唔明，只係詐唔知！接連發生悲劇同老人家有關，咪拿拿臨推啲措施出嚟，安撫吓民心；又好似最近發生咗幾單同精神病患者有關嘅案件，迫於輿論壓力之下，咪又話要加強支援精神健康囉！咁港府係咪唔識舉一反三呢？或者識，不過唔做，係鍾意畀人踢一踢先郁一郁，正正係孟子所講嘅：「不為也，非不能也！」

話明係公聽會，各位代表當然有備而來，唔止批評嘅，實有啲好嘅建議。例如有建議認為當局應該擴大照顧者定義、增設兒童照顧者津貼，肯定佢哋嘅貢獻，又建議應該增加兒童課餘託管服務同埋特殊教育需要嘅小班教學，同時要增設兒童24小時暫宿服務、推動彈性工作制等，畀啲照顧者可以平衡工作同休息時間咁。聽落去都好合理，而且具針對性，相信可以解決到兒童照顧者現時面對緊嘅困難。

建議雖好，都要港府聽先有用。當局回應時就話，投放資源有先後次序，暫時會優先解決殘疾人士同長者照顧者嘅困境，但會喺今年第三季開設24小時支援熱線，亦會建立資訊網站咁。兜兜轉轉，又回到起點！呢啲措施唔係完全冇用，之但係假如個照顧者有經濟煩惱，打個電話或者上吓網就可以解決咁呀？呢啲咪係解決唔到現實問題囉！