美國一方面聲稱不尋求與中國衝突，另一方面加緊圍堵中國。印度總理莫迪訪美，獲拜登高規格接待，除了閉門會面，又讓莫迪在國會演講，給足面子。醉翁之意不在酒，拜登大灌莫迪迷湯，當然是想印度與美國合作對抗中國。

目前歐洲與美國貌合神離，法德兩國公然與中國走近；中東一直是美國勢力範圍，但自中國取代美國成為沙特石油最大買家，並促使沙特伊朗和解，中國向中東售武，使得美國在中東影響力大減；南美洲這個美國後花園也是一樣，隨着美國禍水外引，輸出通脹，巴西、阿根廷等不得不避險，加強與中國合作；洪都拉斯甚至不理美國反對，與台灣斷交，與北京建交。東盟跟中國關係密切，中巴則極為友好，美國絕難撬動。

剩下來跟美國仍是鐵桿盟友的，只剩下英國、日本、加拿大，頂多加個南韓；菲律賓雖在小馬可斯主政下變得親美，但澳洲搖擺不定。美國要組成印太反華圈，印度便不可或缺。

印度一直有大國雄心，自覺跟中國是龍象之爭，但正如有人形容：心比天高，命比紙薄，印度許多方面仍很落後，跟中國差距極大，唯一有利的是，中國人口正在老化，人口紅利消減，印度將取而代之成為全球第一人口大國。加上印度和中國素有邊境爭議，似乎一直潛在反華基因。然而，莫迪是何等老奸巨猾，深明一面倒投向美國反華陣營，對國家利益有害無益。美國早前提出邀請印度加入「北約+」，卻被印度斷然拒絕，直指「北約似乎是美國唯一觀察世界的方式，但北約模式不適合印度」。印度與中國邊境接壤，過度反華只會為國家帶來不安全，何況與俄羅斯關係極佳，不看僧面看佛面，當然不希望成為美國反華急先鋒。