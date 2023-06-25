不少移民英國的「黃絲」評論員，天天向香港潑髒水，說此地的樓市崩盤在即，誰在這時候置業，誰就是傻子。平情而論，香港地產市道的前景不無隱憂，但勝在剛性需求強勁，猶如百足之蟲，要想牠死得僵直，可不容易。

2020年新冠疫情之前，很多人常掛口邊，說：「要是能夠再碰上一次『沙士』危機，一定飛撲入市買房子，狠狠地檢它一批便宜貨。」所謂「沙士」危機，是指2003年的非典型肺炎疫情，在疫情期間，香港市面蕭條，樓價比起歷史高位下跌接近七成，以天水圍嘉湖山莊為例，當時的3房單位，只消100萬元便有交易。由是在往後的日子，很多港人浮想聯翩，滿以為一旦再遇到大規模疫情，香港樓價又會出現崩堤式下瀉。

到了2020年，香港終於碰上了新冠疫情，規模之大，勝「沙士」不只10倍。然而，香港樓市卻出乎意料地穩定，樓價最低時，只比歷史高位下跌約15%。下跌的主要原因，甚至跟疫情無關，只是因為全球利率趨升、供樓負擔加重而已。踏入2023年，利率升勢持續，但香港樓市已開始從低位反彈，升幅約有5%。

筆者的朋友圈子不算廣，但近期幾乎每周都有人告訴我，他剛買了樓，或者將要買樓。看來本地樓市已經回穩，人們夢想中的「沙士價」，在現實中可能永遠不會重現。為甚麼香港仍有這麼多人能買得起房子？理由很簡單，因為本地經濟雖然一度低迷，但港人的薪酬並無下跌，不少當老闆的朋友跟我說，公司招請員工，要比疫情前多付出兩成薪酬。香港的就業市場畢竟尚算理想，人們有工作，薪酬又拾級而上，要想置家置業，當然不是難事。