美國總統拜登以最高規格的歡迎儀式，款待訪美的印度總理莫迪，除在白宮舉行國宴又閉門會談兩個半小時，簽署多項合作協議。縱然莫迪政府在人權問題上備受爭議，拜老頭為了拉攏能夠抗衡中國的勢力也一於少理，這就是美國自相矛盾之處。

美國國務院早前才發布一份年度人權報告，指出印度正發生「重大人權問題」，存在包括針對宗教少數群體、政治異議人士、記者等明顯侵犯人權行為，甚至被指涉及以殘忍、不人道、有辱人格的方式對待異見人士。當然，這並不是說凡美國人拋出的報告就是無上權威，當中每句說話都極其公允，絲毫不受為了打壓競爭對手，又或以一副民主教師爺自居的思想所左右。問題是，美國對中國、印度人權狀況指指點點，但華府批評卻選擇性進行；就連俄烏衝突爆發後，印度無視西方制裁，密密採購低價俄羅斯原油，老美也可以當沒事發生，畢竟華盛頓有求於新德里，需借助對方抗衡中國，惟如此雙重標準實在惹人笑話。

莫迪美國之行收穫甚豐，兩國在聯合聲明提到的東海及南海局勢緊張，強調維持國際法及航海自由的重要，很明顯是順着老美意思應酬一下，到中美真的爆發衝突時，說不定會像目前般避重就輕，既友俄又友美，山姆大叔不但不制裁，還會招呼閣下到白宮吃到飽呢。

印度外長蘇傑生雖曾說過除中國外，印方與全球重要國家都保持良好關係，但要印度全心全意配合老美發揮牽制中國的策略，得先考慮印度在地理上的顧慮。中國人口稠密的城市多集結在東面，遠離印度；相反，印度多個人口密集的大城市卻相當接近中國。如果爆發像俄烏戰事那種在烏東地區的戰事，印度的考慮便不小了。因此，再耍一下美國，誰說不可能？