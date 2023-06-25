世界風雲色變，但怎變也離不開一個「利」字。中國國務院總理李強展開了上任後首次出訪，前往德國和法國，正如多數學者指出，此訪問進一步喺國際上釋放出中歐之間重要嘅回暖信號。去年11月，德國總理紹爾茨訪華，成為中共二十大後首位訪華嘅歐洲領導人；今年以來，法國總統馬克龍和歐盟委員會主席萊恩到訪中國。今李強出訪德法，亦「禮尚往來」，何況今年係中歐建立全面戰略夥伴關係20周年。

中國大國崛起，主動廣結友好，拓大經濟貿易，實現中國式現代化，促進「共同富裕」，喺外交上自不免要更積極進取。要知道，截至2022年底，中歐雙向投資存量已超逾2,300億美元。去年，歐洲對華投資約121億美元，大幅增長70%，新增投資集中於汽車、新能源、機械設備等。李強訪德法，豐收滿滿。法國堅持戰略自主，不支持「脫鈎斷鏈」，李強與馬克龍會談後，兩人共同見證航空、太空研究、核能等領域多項雙邊合作文件嘅簽署，冀望唱響中歐「合作共贏」主旋律。

另一方面，印度總理莫迪國事訪問美國，受到美國總統拜登高規格接待，兩人喺白宮進行兩個半小時閉門會談，會後發表聯合聲明，拜登強調「美印兩國是全球最親密的夥伴之一」。該聲明特別提到，東海及南海緊張局勢加劇，之不過，維持國際法及航海自由嘅重要，決心抵制任何單方面顛覆多邊體系嘅企圖。阿哥，畫公仔唔使畫出腸，呢番說話又係針對中國，盲嘅都感覺到。印度靠攏美國，意味部署印太嘅美國海軍艦隻，日後可停靠印度港口維修等便利；此外，印美關係既然係「全球最親密」，意味印度今後必漸疏遠俄羅斯，而今後中俄關係又必靠近一步，以抗美印圍堵！