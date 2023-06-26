功夫茶：乏人問津配套差　優化街市建大樓

香港自詡為國際大都會，又成日吹噓係智慧城市。之不過，早兩日牛頭角商場地舖又發現老鼠喺豬肉檔嘅生豬肉上亂竄，以往街市都發現肉檔豬殼周地攤，惹來群鼠圍噬，「肉中鼠」令人毛骨悚然！追究原因，與欠缺現代化規管嘅街市有關。

講真，依家有唔少街市就係一地濕漉漉，殘菜垃圾觸目可見，檔口又亂，最慘係冇空調，夏日炎炎去買餐餸，汗流浹背，辛苦到好似去擔泥；逛菜市場原本可以係賞心樂事，如果個菜市場乾淨企理又有冷氣嘅話！所以有唔少街坊，明知超級市場啲嘢係貴啲，但係逛得舒服，寧願貴啲都惟有嘆聲無奈！

嗱！政府早年選定6個街市予以現代化，當中落成逾40年嘅葵涌榮芳街街市係其中之一，可惜政府成日都聲大大，卻又冇貨賣！有關注團體不滿政府只係安裝吓燈箱作小修小補就當「現代化」，有冇求其啲吖？難怪關注組指南葵涌一帶人口超過12萬，只有一個榮芳街街市提供114個檔位，不符合規劃署公眾街市規劃準則。團體喺今年就街市改革建議，於區內進行問卷調查，結果顯示，逾九成受訪居民認為街市有優化改善需要。

咁，居民有乜期望呢？85%受訪者贊成原址重建綜合大樓，而街市「貨物種類不足」、「缺乏空調」及「空置檔數多」亦為其不受歡迎嘅原因；團體促政府改革榮芳街街市，設計綜合服務設施大樓，達致「一地三優」，滿足市民需求。

天下大事，必作於細。都話「群眾利益無小事」，古人都知，利民之事，絲髮必興；厲民之事，毫末必去。凡係利民嘅事情，再小嘅都要推行；於民有害嘅事，再小嘅也必須革除。阿哥，一個街市關乎民生，仲要係影響日常生活嘅「食」！民以食為天，官老爺豈能當民意冇到？今次調查結果又顯示，94%受訪者認為榮芳街街市有優化改善嘅需要，街市配套全數不合格，檔位數目及貨物種類尤甚。

是次調查評分以10分為滿分，評點多個範疇，包括「通風程度」、「檔位數目」、「貨物種類」、「地理位置」、「環境衞生」、「方便程度」，當中每一項目嘅平均分均低於一半，即5分以下，其中「檔位數目」及「貨物種類」均僅得3.8分。街坊呻到樹葉都落：相比荃灣、深水埗及旺角區嘅街市，選擇甚少，譬如話街市目前只有一間牛肉檔，如果當日賣晒，想食牛肉就要到其他區嘅街市選購，你話幾咁掃興及無奈！嗱！調查結果顯示85.1%受訪者贊成原址重建成綜合大樓！政府成日都話要讓市民生活得更美好，提升市民幸福感，呢嗱！依家不過係將一個配套天殘地缺嘅街市轉建為綜合大樓，等市民開心啲去買餐餸，若然咁都做唔到，就咪成日吹水唔抹嘴咯！